Аль-Наср с Роналду переиграл Аль-Ахли и продолжает преследование лидеров

Вечером 13 февраля состоялись три матча 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Наср с португальским форвардом Криштиану Роналду переиграл Аль-Ахли (3:2) и продолжает преследование лидеров.

Дубль для гостей оформил новичок Джон Дуран, еще один гол забил Айман Яхья.

Аль-Шабаб, за который играет украинский голкипер Георгий Бущан, находится на 6-й позиции после поражения от Аль-Кадисии (2:3).

Лидеры: Аль-Иттихад (49 очков), Аль-Хиляль (47), Аль-Наср (44), Аль-Кадисия (44), Аль-Ахли (38), Аль-Шабаб (32).

14 и 15 февраля пройдут остальные матчи 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Чемпионат Саудовской Аравии

20-й тур, 13 февраля

Аль-Ахли – Аль-Наср – 2:3

Голы: Тони, 78, Аль-Набит, 90+8 – Дуран, 32, 88, Яхья, 80

Аль-Шабаб – Аль-Кадисия – 2:3

Голы: Гуанка, 16, Камара, 68 – Киньонес, 49, 90+6, Хазази, 83

Аль-Ахдуд – Дамак – 0:0

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