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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Ахли Джидда
13.02.2025 19:30 – FT 2 : 3
Аль-Наср Эр-Рияд
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Саудовская Аравия
13 февраля 2025, 22:49 | Обновлено 13 февраля 2025, 23:00
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Аль-Наср с Роналду переиграл Аль-Ахли и продолжает преследование лидеров

Вечером 13 февраля состоялись матчи 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии

13 февраля 2025, 22:49 | Обновлено 13 февраля 2025, 23:00
290
0
Аль-Наср с Роналду переиграл Аль-Ахли и продолжает преследование лидеров
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Вечером 13 февраля состоялись три матча 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Наср с португальским форвардом Криштиану Роналду переиграл Аль-Ахли (3:2) и продолжает преследование лидеров.

Дубль для гостей оформил новичок Джон Дуран, еще один гол забил Айман Яхья.

Аль-Шабаб, за который играет украинский голкипер Георгий Бущан, находится на 6-й позиции после поражения от Аль-Кадисии (2:3).

Лидеры: Аль-Иттихад (49 очков), Аль-Хиляль (47), Аль-Наср (44), Аль-Кадисия (44), Аль-Ахли (38), Аль-Шабаб (32).

14 и 15 февраля пройдут остальные матчи 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Чемпионат Саудовской Аравии

20-й тур, 13 февраля

Аль-Ахли – Аль-Наср – 2:3

Голы: Тони, 78, Аль-Набит, 90+8 – Дуран, 32, 88, Яхья, 80

Аль-Шабаб – Аль-Кадисия – 2:3

Голы: Гуанка, 16, Камара, 68 – Киньонес, 49, 90+6, Хазази, 83

Аль-Ахдуд – Дамак – 0:0

📊 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Иттихад 19 16 1 2 46 - 18 49
2 Аль-Хиляль 19 15 2 2 59 - 19 47
3 Аль-Наср Эр-Рияд 20 13 5 2 43 - 19 44
4 Аль-Кадисия 20 14 2 4 32 - 15 44
5 Аль-Ахли Джидда 20 12 2 6 36 - 18 38
6 Аль-Шабаб Эр-Рияд 20 10 2 8 33 - 25 32
7 Аль-Рияд 19 8 4 7 23 - 28 28
8 Аль-Халидж 19 8 3 8 26 - 29 27
9 Аль-Иттифак 19 7 4 8 24 - 28 25
10 Аль-Таавун 19 6 6 7 19 - 18 24
11 Дамак 20 6 6 8 28 - 32 24
12 Аль-Холуд 19 6 4 9 27 - 35 22
13 Аль-Оруба 19 5 2 12 15 - 39 17
14 Аль-Ахдуд 20 4 4 12 21 - 32 16
15 Аль-Фейха 19 3 7 9 14 - 30 16
16 Аль-Раед 19 4 2 13 21 - 34 14
17 Аль-Вахда Мекка 19 3 4 12 24 - 46 13
18 Аль-Фатех 19 2 4 13 16 - 42 10
Полная таблица

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Ахли Джидда Криштиану Роналду Аль-Ахдуд Дамак Аль-Шабаб Аль-Кадисия Георгий Бущан Джон Дуран
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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