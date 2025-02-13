Аль-Наср с Роналду переиграл Аль-Ахли и продолжает преследование лидеров
Вечером 13 февраля состоялись матчи 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии
Вечером 13 февраля состоялись три матча 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Аль-Наср с португальским форвардом Криштиану Роналду переиграл Аль-Ахли (3:2) и продолжает преследование лидеров.
Дубль для гостей оформил новичок Джон Дуран, еще один гол забил Айман Яхья.
Аль-Шабаб, за который играет украинский голкипер Георгий Бущан, находится на 6-й позиции после поражения от Аль-Кадисии (2:3).
Лидеры: Аль-Иттихад (49 очков), Аль-Хиляль (47), Аль-Наср (44), Аль-Кадисия (44), Аль-Ахли (38), Аль-Шабаб (32).
14 и 15 февраля пройдут остальные матчи 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Чемпионат Саудовской Аравии
20-й тур, 13 февраля
Аль-Ахли – Аль-Наср – 2:3
Голы: Тони, 78, Аль-Набит, 90+8 – Дуран, 32, 88, Яхья, 80
Аль-Шабаб – Аль-Кадисия – 2:3
Голы: Гуанка, 16, Камара, 68 – Киньонес, 49, 90+6, Хазази, 83
Аль-Ахдуд – Дамак – 0:0
📊 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Иттихад
|19
|16
|1
|2
|46 - 18
|49
|2
|Аль-Хиляль
|19
|15
|2
|2
|59 - 19
|47
|3
|Аль-Наср Эр-Рияд
|20
|13
|5
|2
|43 - 19
|44
|4
|Аль-Кадисия
|20
|14
|2
|4
|32 - 15
|44
|5
|Аль-Ахли Джидда
|20
|12
|2
|6
|36 - 18
|38
|6
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|20
|10
|2
|8
|33 - 25
|32
|7
|Аль-Рияд
|19
|8
|4
|7
|23 - 28
|28
|8
|Аль-Халидж
|19
|8
|3
|8
|26 - 29
|27
|9
|Аль-Иттифак
|19
|7
|4
|8
|24 - 28
|25
|10
|Аль-Таавун
|19
|6
|6
|7
|19 - 18
|24
|11
|Дамак
|20
|6
|6
|8
|28 - 32
|24
|12
|Аль-Холуд
|19
|6
|4
|9
|27 - 35
|22
|13
|Аль-Оруба
|19
|5
|2
|12
|15 - 39
|17
|14
|Аль-Ахдуд
|20
|4
|4
|12
|21 - 32
|16
|15
|Аль-Фейха
|19
|3
|7
|9
|14 - 30
|16
|16
|Аль-Раед
|19
|4
|2
|13
|21 - 34
|14
|17
|Аль-Вахда Мекка
|19
|3
|4
|12
|24 - 46
|13
|18
|Аль-Фатех
|19
|2
|4
|13
|16 - 42
|10
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