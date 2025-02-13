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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Шабаб Эр-Рияд
13.02.2025 17:25 – FT 2 : 3
Аль-Кадисия
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Саудовская Аравия
13 февраля 2025, 19:28 | Обновлено 13 февраля 2025, 19:46
1263
1

Огненный второй тайм. Аль-Шабаб с Бущаном уступил Аль-Кадисии

Георгий Бущан и Ко не смогли добыть очки

13 февраля 2025, 19:28 | Обновлено 13 февраля 2025, 19:46
1263
1
Огненный второй тайм. Аль-Шабаб с Бущаном уступил Аль-Кадисии
ФК Аль-Шабаб

В четверг, 13 февраля, состоялся матч 20-го тура чемпионат Саудовской Аравии между «Аль-Шабабом» и «Аль-Кадисией».

Встречу принимал стадион имени короля Фахда в Эр-Рияде.

Все самые яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua

Матч начался довольно успешно для хозяев поля: им удавалось контролировать ход встречи и создавать моменты, последствием чего стал гол Кристиана Гуанса на 16-й минуте. После этого инициатива перешла в ноги «Аль-Кадисия», который создал один действительно опасный момент у ворот Георгия бущана, реализовать который не удалось. Команды ушли на перерыв при счете 1:0.

Вторая половина встречи началась с забитого гола от гостей: Георгий Бущан не справился с ударом Хулиана Киньйонеса. После стартового давления «Аль-Кадисия» хозяева поля перехватили инициативу и вновь начали угрожать воротам соперника, результатом чего стал забитый гол Харуна Камара, который вновь вывел «Аль-Шабаб» вперед. На 79-й минуте именитый нападающий гостей Пьер-Эмерик Аубамеянг получил красную карточку, но это не помешало его команде добыть очки в этом матче: на 83-й минуте Аль Хазази сравнял счет. Но этот забитый мяч не стал последним: в компенсированное время Киньйонес вновь поразил ворота Георгия Бущана. Матч закончился со счетом 2:3.

Украинский голкипер «Аль-Шабаба» Георгий Бущан провел на поел весь матч.

Чемпионат Саудовской Аравии. 20-й тур

Аль-Шабаб – Аль-Кадисия – 2:3

Голы: Гуанса, 16, Камара, 68 – Киньйонес, 49, 90+6, Хазази, 83

Предупреждения: Дубаис, 90+1, – Нандез, 44, Асири, 56

Удаления: Аубамеянг, 79

Аль-Шабаб: Бущан, Ренан, Хоедт, Шарари, Гуанса, Камара, Жуваюр, Канабах (Сади, 88), Бонавентура, Хамдалла, Камара (Дубаис, 88),

Аль-Кадисия: Кастэлс, Начо Фернандес, Лайами (Асири, 46), Тхакри, Альмена (Кассем, 90+3), Фернандес, Нандез, Аль-Аммар (Хазази, 66), Пуэртас (Аль-Монссар, 84), Куинонс, Аубамеянг

Фото матча:

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Аль-Шабаб Аль-Кадисия Георгий Бущан чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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VovanSidorovi4
Если бы не Жора 10 голов бы влетели.
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