Аль-Ахли Джидда

13 февраля на «Король Абдалла Спортс Сити» пройдет матч 20-го тура Профессиональной Лиги Саудовской Аравии, в котором «Аль-Ахли» встретится с «Аль-Наср». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Аль-Ахли

Команда в 2023-м году вернулись из Первой Лиги страны. Для начала крепость трофеев смогла подняться с ходу на третье место. Это позволило отправиться в Лигу чемпионов Азии. И там получилось проявить себя достойно, выиграв 5 из 6 первых матчей. После паузы, в феврале на выезде с Аль-Саддом, оформили 3:1 на выезде. При этом на внутренней арене позиции были немного утрачены, и чтобы улучшить положение, не пожалели 50 миллионов на приобретение Галено из Порту - после такого даже Сен-Максимена в Наполи отпустили. Уже обновленным составом подопечные Маттиаса Яйссле в прошлом туре с Аль-Фатехом закончили дома гроссмейстерскими 2:0.

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Аль-Наср

Клуб два года назад создал мега-сенсацию - именно сюда после скандального разрыва с Манчестер Юнайтед перебрался Роналду. Вот только он никак не добирается в своей нынешней команде к чемпионству. В прошлом сезоне рыцари Неджда проиграли гонку за трофей Аль-Хилялю, что демонстрировал тогда уникальную статистику, ни разу не проиграв и закончив только трижды вничью. Сейчас он не так убедителен, но вызов бросает Аль-Иттихад, а тем временем Криштиану и партнеры, уже под руководством Пиоли, идут только третьими. Чтобы их догнать, не поскупились 77 миллионов, чтобы купить у Астон Виллы Дурана. Аль-Фейха в крайнем туре при таком усилении получилось оформить разгромные 3:0. В Лиге чемпионов Азии у саудитов было 4 победы при ничьей с Аль-Шортой, и только Аль-Садду они в декабре проиграли. В феврале с Аль-Васль оформили уверенные 3:0.

Статистика личных встреч

Этому сопернику рыцари Неджда проиграли только однажды в 12 крайних очных поединках. Но в сентябре дома ограничились ничьей 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы не видят фаворита этой пары. Ставим на то, что в итоге все закончится на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,6).