Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аль-Ахли – Аль-Наср. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Ахли Джидда
13.02.2025 19:30 - : -
Аль-Наср Эр-Рияд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
13 февраля 2025, 03:24 | Обновлено 13 февраля 2025, 03:25
26
0

Аль-Ахли – Аль-Наср. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии

Поединок состоится 13 февраля в 19:30 по Киеву

13 февраля 2025, 03:24 | Обновлено 13 февраля 2025, 03:25
26
0
Аль-Ахли – Аль-Наср. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

13 февраля на «Король Абдалла Спортс Сити» пройдет матч 20-го тура Профессиональной Лиги Саудовской Аравии, в котором «Аль-Ахли» встретится с «Аль-Наср». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Аль-Ахли

Команда в 2023-м году вернулись из Первой Лиги страны. Для начала крепость трофеев смогла подняться с ходу на третье место. Это позволило отправиться в Лигу чемпионов Азии. И там получилось проявить себя достойно, выиграв 5 из 6 первых матчей. После паузы, в феврале на выезде с Аль-Саддом, оформили 3:1 на выезде. При этом на внутренней арене позиции были немного утрачены, и чтобы улучшить положение, не пожалели 50 миллионов на приобретение Галено из Порту - после такого даже Сен-Максимена в Наполи отпустили. Уже обновленным составом подопечные Маттиаса Яйссле в прошлом туре с Аль-Фатехом закончили дома гроссмейстерскими 2:0.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Аль-Наср

Клуб два года назад создал мега-сенсацию - именно сюда после скандального разрыва с Манчестер Юнайтед перебрался Роналду. Вот только он никак не добирается в своей нынешней команде к чемпионству. В прошлом сезоне рыцари Неджда проиграли гонку за трофей Аль-Хилялю, что демонстрировал тогда уникальную статистику, ни разу не проиграв и закончив только трижды вничью. Сейчас он не так убедителен, но вызов бросает Аль-Иттихад, а тем временем Криштиану и партнеры, уже под руководством Пиоли, идут только третьими. Чтобы их догнать, не поскупились 77 миллионов, чтобы купить у Астон Виллы Дурана. Аль-Фейха в крайнем туре при таком усилении получилось оформить разгромные 3:0. В Лиге чемпионов Азии у саудитов было 4 победы при ничьей с Аль-Шортой, и только Аль-Садду они в декабре проиграли. В феврале с Аль-Васль оформили уверенные 3:0.

Статистика личных встреч

Этому сопернику рыцари Неджда проиграли только однажды в 12 крайних очных поединках. Но в сентябре дома ограничились ничьей 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы не видят фаворита этой пары. Ставим на то, что в итоге все закончится на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Аль-Ахли Джидда
13 февраля 2025 -
19:30
Аль-Наср Эр-Рияд
Тотал больше 2.5 1.60 Сделать ставку
По теме:
Порту – Рома. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Копенгаген – Хайденхайм. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Гент – Бетис. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Аль-Ахли Джидда Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Криштиану Роналду
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ХАЦКЕВИЧ – об экс-тренере Динамо: «Он никого не любил, кроме себя»
Футбол | 12 февраля 2025, 11:16 2
ХАЦКЕВИЧ – об экс-тренере Динамо: «Он никого не любил, кроме себя»
ХАЦКЕВИЧ – об экс-тренере Динамо: «Он никого не любил, кроме себя»

Александр вспомнил время работы с Йожефом Сабо

«Здесь без вариантов». Анри назвал лучшего между Мбаппе и Холандом
Футбол | 13 февраля 2025, 01:36 1
«Здесь без вариантов». Анри назвал лучшего между Мбаппе и Холандом
«Здесь без вариантов». Анри назвал лучшего между Мбаппе и Холандом

Тьерри Анри выделил своего соотечественника

«Он подбросил мне бананы». Чемпиона мира из Украины обвинили в расизме
Бокс | 12.02.2025, 23:00
«Он подбросил мне бананы». Чемпиона мира из Украины обвинили в расизме
«Он подбросил мне бананы». Чемпиона мира из Украины обвинили в расизме
«Потрясающий вариант». Европейскому гранду советуют подписать Забарного
Футбол | 12.02.2025, 09:59
«Потрясающий вариант». Европейскому гранду советуют подписать Забарного
«Потрясающий вариант». Европейскому гранду советуют подписать Забарного
Буффон назвал трех лучших футболистов, которых видел в жизни
Футбол | 12.02.2025, 09:14
Буффон назвал трех лучших футболистов, которых видел в жизни
Буффон назвал трех лучших футболистов, которых видел в жизни
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шевченко подтвердил приезд именитого тренера в Украину
Шевченко подтвердил приезд именитого тренера в Украину
11.02.2025, 14:27 6
Футбол
Костюк вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA 1000 в Дохе
Костюк вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA 1000 в Дохе
12.02.2025, 17:46 27
Теннис
Видео с Усиком разрывает интернет. Собрало уже 2.3 миллиона просмотров
Видео с Усиком разрывает интернет. Собрало уже 2.3 миллиона просмотров
11.02.2025, 09:43 8
Бокс
Усик официально заявил, с кем проведет следующий бой
Усик официально заявил, с кем проведет следующий бой
12.02.2025, 18:29 34
Бокс
Английский клуб предложил Барселоне обмен звездами. Известен ответ Лапорты
Английский клуб предложил Барселоне обмен звездами. Известен ответ Лапорты
11.02.2025, 20:30 2
Футбол
Дарио СРНА: «Ахметов дал добро на громкий и дорогой трансфер Шахтера»
Дарио СРНА: «Ахметов дал добро на громкий и дорогой трансфер Шахтера»
11.02.2025, 18:45 21
Футбол
Кейн может покинуть Баварию. Самое большое предательство в истории?
Кейн может покинуть Баварию. Самое большое предательство в истории?
11.02.2025, 02:33 6
Футбол
Шевченко впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
Шевченко впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
11.02.2025, 13:32 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем