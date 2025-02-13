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Саудовская Аравия
13 февраля 2025, 21:11 | Обновлено 13 февраля 2025, 21:24
521
0

ВИДЕО. Удар локтем. Отмененный гол и красная в матче Аль-Насра

Мохамед Симакан покинул поле раньше времени

13 февраля 2025, 21:11 | Обновлено 13 февраля 2025, 21:24
521
0
ВИДЕО. Удар локтем. Отмененный гол и красная в матче Аль-Насра
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Симакан

В четверг, 13 февраля, проходит матч 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Ахли» и «Аль-Насром».

На 47-й минуте матча хозяева поля сравняли счет благодаря голу Майраши.

Французский защитник гостей Мохамед Симакан эмоционально отреагировал на пропущенный мяч, ударив локтем форварда «Аль-Ахли» Айвана Тоуни после того, как забивший гол Майраши начал радоваться забитому мячу прямо перед лицом центрбэка. Рефери благодаря системе VAR пересмотрел моменты с ударом по лицу и потенциальным фолом в атаке.

Арбитр принял решение отменить взятие ворот, а также показал Симакану красную карточку.

Чемпионат Саудовской Аравии. 20-й тур

Аль-Ахли – Аль-Наср – 1:2 (86-я минута)

Голы: Тоуни, 78 – Дуран, 32, Ахмед, 80

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Ахли Джидда Мохамед Симакан видео голов и обзор удаление (красная карточка) Айван Тоуни
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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