ВИДЕО. Удар локтем. Отмененный гол и красная в матче Аль-Насра

В четверг, 13 февраля, проходит матч 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Ахли» и «Аль-Насром».

На 47-й минуте матча хозяева поля сравняли счет благодаря голу Майраши.

Французский защитник гостей Мохамед Симакан эмоционально отреагировал на пропущенный мяч, ударив локтем форварда «Аль-Ахли» Айвана Тоуни после того, как забивший гол Майраши начал радоваться забитому мячу прямо перед лицом центрбэка. Рефери благодаря системе VAR пересмотрел моменты с ударом по лицу и потенциальным фолом в атаке.

Арбитр принял решение отменить взятие ворот, а также показал Симакану красную карточку.

Чемпионат Саудовской Аравии. 20-й тур

Аль-Ахли – Аль-Наср – 1:2 (86-я минута)

Голы: Тоуни, 78 – Дуран, 32, Ахмед, 80