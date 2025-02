Впервые с 2014/15 в 1/8 финала ЛЧ выступит лишь одна итальянская команда

«Интер» в этом сезоне стал единственной итальянской командой, которая вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов. Впервые с сезона 2014/15 на эту стадию плей-офф еврокубка пробился лишь один клуб из Италии. Это третий подобный случай в истории турнира после кампаний 2014/15 («Ювентус») и 2013/14 («Милан»).

18-19 февраля состоялись ответные матчи ЛЧ, которые определили участников 1/8 финала соревнования. По сумме двух встреч «Милан» (2:1 в пользу «Фейеноорда»), «Ювентус» (4:3 в пользу «ПСВ») и «Аталанта» (5:2 в пользу «Брюгге») вылетели из турнира.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Интер» может встретиться с «ПСВ» или «Фейеноордом».

1 - Italy will have only one club in the Last 16 in a Champions League season for only the third time, after 2014/15 (Juventus) and 2013/14 (AC Milan). Difficulty.#PSVJuve #PSVJUV #UCL