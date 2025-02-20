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Лига чемпионов
20 февраля 2025, 20:09 |
111
0

Впервые с 2014/15 в 1/8 финала ЛЧ выступит лишь одна итальянская команда

«Милан», «Ювентус» и «Аталанта» вылетели из турнира

20 февраля 2025, 20:09 |
111
0
Впервые с 2014/15 в 1/8 финала ЛЧ выступит лишь одна итальянская команда
Getty Images/Global Images Ukraine

«Интер» в этом сезоне стал единственной итальянской командой, которая вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов. Впервые с сезона 2014/15 на эту стадию плей-офф еврокубка пробился лишь один клуб из Италии. Это третий подобный случай в истории турнира после кампаний 2014/15 («Ювентус») и 2013/14 («Милан»).

18-19 февраля состоялись ответные матчи ЛЧ, которые определили участников 1/8 финала соревнования. По сумме двух встреч «Милан» (2:1 в пользу «Фейеноорда»), «Ювентус» (4:3 в пользу «ПСВ») и «Аталанта» (5:2 в пользу «Брюгге») вылетели из турнира.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Интер» может встретиться с «ПСВ» или «Фейеноордом».

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Ювентус статистика ПСВ Лига чемпионов ПСВ - Ювентус Интер Милан Аталанта Милан Милан - Фейеноорд Аталанта - Брюгге
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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