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  4. Легенда Реала готов заплатить, чтобы остаться. Перес хочет ухода
Испания
21 февраля 2025, 01:54 |
218
0

Легенда Реала готов заплатить, чтобы остаться. Перес хочет ухода

Лука Модрич готов остаться в клубе еще на один год

21 февраля 2025, 01:54 |
218
0
Легенда Реала готов заплатить, чтобы остаться. Перес хочет ухода
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

39-летний хорватский хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич хочет остаться в клубе еще на один год. Об этом сообщил бывший спортивный директор «сливочных» Предраг Миятович.

«Будущее Модрича в «Реале»? Лука был бы готов заплатить, чтобы остаться еще на один год», – отметил Миятович.

Контракт Модрича с «Реал» сейчас действует до лета 2025 года, клуб и хорват пока не ведут переговоров о его продлении.

Ранее сообщалось, что в уходе Модрича лично заинтересован президент «Реала» Флорентино Перес, ведь хочет отдать 10-й номер хорвата Килиану Мбаппе.

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Предраг Миятович Лука Модрич Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу продление контракта
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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