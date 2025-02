Легенда Реала готов заплатить, чтобы остаться. Перес хочет ухода

39-летний хорватский хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич хочет остаться в клубе еще на один год. Об этом сообщил бывший спортивный директор «сливочных» Предраг Миятович.

«Будущее Модрича в «Реале»? Лука был бы готов заплатить, чтобы остаться еще на один год», – отметил Миятович.

Контракт Модрича с «Реал» сейчас действует до лета 2025 года, клуб и хорват пока не ведут переговоров о его продлении.

Ранее сообщалось, что в уходе Модрича лично заинтересован президент «Реала» Флорентино Перес, ведь хочет отдать 10-й номер хорвата Килиану Мбаппе.

