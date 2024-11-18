Перес хочет, чтобы легенда Реала покинул клуб. Все из-за Мбаппе

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич может покинуть королевский клуб, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, в этом лично заинтересован президент «сливочных» Флорентино Перес. Он хочет, чтобы французский нападающий Килиан Мбаппе стал безоговорочным лидером команды и получил 10-й номер, который сейчас принадлежит легендарному хорвату.

В сезоне 2024/25 Лука Модрич провел 17 матчей на клубном уровне, отметившись 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро, а его контракт с «Реалом» действует до завершения действующей кампании.

Ранее Лука Модрич высказался о ситуации Килиана Мбаппе в «Реале».