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Испания
18 ноября 2024, 20:31 | Обновлено 18 ноября 2024, 21:14
3037
1

Перес хочет, чтобы легенда Реала покинул клуб. Все из-за Мбаппе

Президент «сливочных» считает, что Килиан должен стать лидером команды и получить 10-й номер

18 ноября 2024, 20:31 | Обновлено 18 ноября 2024, 21:14
3037
1
Перес хочет, чтобы легенда Реала покинул клуб. Все из-за Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич может покинуть королевский клуб, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, в этом лично заинтересован президент «сливочных» Флорентино Перес. Он хочет, чтобы французский нападающий Килиан Мбаппе стал безоговорочным лидером команды и получил 10-й номер, который сейчас принадлежит легендарному хорвату.

В сезоне 2024/25 Лука Модрич провел 17 матчей на клубном уровне, отметившись 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро, а его контракт с «Реалом» действует до завершения действующей кампании.

Ранее Лука Модрич высказался о ситуации Килиана Мбаппе в «Реале».

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Лука Модрич Килиан Мбаппе Флорентино Перес Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги игровой номер
Дмитро Вербинський Источник: El Gol Digital
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Комментарии 1
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vitaha33
Яке ж чмо той перес, використовує футболістів, без всякої поваги викидає потім як використаний презерватив. Так було з Раулем та іншими... Він такого ставлення не заслуговує
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