В Карпатах уже ознакомились со скандальным интервью Маркевича

Гендиректор львовян Андрей Русол еще не вернулся из Испании

В Карпатах уже ознакомились со скандальным интервью Маркевича
ФК Карпаты

Как стало известно Sport.ua, генеральный директор ФК «Карпаты» Андрей Русол продолжает свою командировку в Испании и ведет переговоры с потенциальными претендентами на должность главного тренера львовской команды.

Но поскольку этот процесс затягивается, под вопросом находится проведение в конце декабря итоговой пресс-конференции с участием руководства клуба «Карпаты», которая была анонсирована ранее. Все будет зависеть от кадровых новостей из Испании. Также, по имеющейся информации, руководство клуба уже ознакомилось с резонансным комментарием бывшего главного тренера «Карпат» Мирона Маркевича относительно последних выступлений «зелено-белых», в частности и трансферной политики.

На данный момент главным тренером «Карпат» остается Владислав Лупашко, который еще не был проинформирован клубным руководством о своей возможной отставке. Отсюда существует неопределенность с потенциальными новичками «Карпат» из «Руха» – Ростиславом Ляхом и Бабуккаром Фаалом, с которыми были проведены переговоры. Но ситуация может кардинально измениться, если они окажутся не нужными новому наставнику.

Ранее легендарный украинский тренер Мирон Маркевич высказался относительно легионеров львовских «Карпат».

