В Карпатах уже ознакомились со скандальным интервью Маркевича
Гендиректор львовян Андрей Русол еще не вернулся из Испании
Как стало известно Sport.ua, генеральный директор ФК «Карпаты» Андрей Русол продолжает свою командировку в Испании и ведет переговоры с потенциальными претендентами на должность главного тренера львовской команды.
Но поскольку этот процесс затягивается, под вопросом находится проведение в конце декабря итоговой пресс-конференции с участием руководства клуба «Карпаты», которая была анонсирована ранее. Все будет зависеть от кадровых новостей из Испании. Также, по имеющейся информации, руководство клуба уже ознакомилось с резонансным комментарием бывшего главного тренера «Карпат» Мирона Маркевича относительно последних выступлений «зелено-белых», в частности и трансферной политики.
На данный момент главным тренером «Карпат» остается Владислав Лупашко, который еще не был проинформирован клубным руководством о своей возможной отставке. Отсюда существует неопределенность с потенциальными новичками «Карпат» из «Руха» – Ростиславом Ляхом и Бабуккаром Фаалом, с которыми были проведены переговоры. Но ситуация может кардинально измениться, если они окажутся не нужными новому наставнику.
Ранее легендарный украинский тренер Мирон Маркевич высказался относительно легионеров львовских «Карпат».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легенда киевлян продолжит работать в структуре клуба
Егор Твердохлеб и Артур Микитишин станут игроками «фиолетовых»