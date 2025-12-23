ОФИЦИАЛЬНО. Яремчуку во внимание. Олимпиакос определился с судьбой коуча

Греческий Олимпиакос официально объявил о продолжении сотрудничества с испанским коучем Хосе Луисом Мендилибаром. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, испанец продлил контракт с клубом до лета 2027 года. О финансовых аспектах личного соглашения нет никакой информации.

Олимпиакос занимает второе место в чемпионате Греции, отставая от лидера АЭК на одно очко. В составе греческого гранда выступает нападающий национальной сборной Украины Роман Яремчук.