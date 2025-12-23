Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Яремчуку во внимание. Олимпиакос определился с судьбой коуча
Греция
23 декабря 2025, 08:33 |
412
1

ОФИЦИАЛЬНО. Яремчуку во внимание. Олимпиакос определился с судьбой коуча

Хосе Луис Мендилибар продлил контракт с «Олимпиакосом»

23 декабря 2025, 08:33 |
412
1 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Яремчуку во внимание. Олимпиакос определился с судьбой коуча
Getty Images/Global Images Ukraine. Хосе Луис Мендилибар

Греческий Олимпиакос официально объявил о продолжении сотрудничества с испанским коучем Хосе Луисом Мендилибаром. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, испанец продлил контракт с клубом до лета 2027 года. О финансовых аспектах личного соглашения нет никакой информации.

Олимпиакос занимает второе место в чемпионате Греции, отставая от лидера АЭК на одно очко. В составе греческого гранда выступает нападающий национальной сборной Украины Роман Яремчук.

По теме:
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
Экс-игрок Шахтера может покинуть Европу. Уже ведутся переговоры
Защитник сборной Украины поставил ультиматум Шахтеру. Что ответил клуб?
Хосе Луис Мендилибар продление контракта Олимпиакос Пирей чемпионат Греции по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Олимпиакос
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ямаль покорил YouTube: экскурсия по дому и рекордные просмотры
Футбол | 23 декабря 2025, 01:43 1
Ямаль покорил YouTube: экскурсия по дому и рекордные просмотры
Ямаль покорил YouTube: экскурсия по дому и рекордные просмотры

Ламин запустил свой канал

Роман ГРИГОРЧУК: «Эта команда могла бороться и с Динамо, и с Шахтером»
Футбол | 23 декабря 2025, 07:52 0
Роман ГРИГОРЧУК: «Эта команда могла бороться и с Динамо, и с Шахтером»
Роман ГРИГОРЧУК: «Эта команда могла бороться и с Динамо, и с Шахтером»

Специалист вспомнил времена работы в одесском «Черноморце»

Топ-клуб практически завершил переход вингера Шахтера. Есть конкурент
Футбол | 22.12.2025, 14:44
Топ-клуб практически завершил переход вингера Шахтера. Есть конкурент
Топ-клуб практически завершил переход вингера Шахтера. Есть конкурент
Футболист сборной Украины покинет Шахтер. Ему предлагали большие деньги
Футбол | 22.12.2025, 13:05
Футболист сборной Украины покинет Шахтер. Ему предлагали большие деньги
Футболист сборной Украины покинет Шахтер. Ему предлагали большие деньги
«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
Бокс | 22.12.2025, 08:59
«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Сергей Литвиненко
Очень хорошо,если вторыми финишируют шахта в ЛЧ .
Ответить
0
Популярные новости
Джошуа после жесткого нокаута показал свое истинное отношение к Украине
Джошуа после жесткого нокаута показал свое истинное отношение к Украине
22.12.2025, 03:44 1
Бокс
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
22.12.2025, 15:39 37
Футбол
Украинский форвард забил и спас команду от поражения в испанской лиге
Украинский форвард забил и спас команду от поражения в испанской лиге
21.12.2025, 19:28
Футбол
Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная
Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная
22.12.2025, 08:45 6
Бокс
Усик отреагировал на брутальный нокаут Джошуа в бою против Пола
Усик отреагировал на брутальный нокаут Джошуа в бою против Пола
21.12.2025, 10:22
Бокс
Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
22.12.2025, 05:22 2
Футбол
Легенда Шахтера и сборной Украины может остаться без клуба
Легенда Шахтера и сборной Украины может остаться без клуба
21.12.2025, 16:05 5
Футбол
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
21.12.2025, 09:21 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем