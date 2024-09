Стартовала Лига чемпионов Азии: без Роналду. Как сыграли Аль-Наср, Аль-Айн?

16 сентября стартовала Лиги чемпионов Азии 2024/25.

Аль-Наср приехал в гости в Ирак и сыграл вничью с ФК Аль-Шорта (1:1). Звездный португальский форвард Криштиану Роналду пропустил матч из-за болезни.

Бывший клуб Сергея Реброва и Андрея Ярмоленко Аль-Айн расписал мировую с Аль-Садд со счетом 1:1.

Также победы одержали Аль-Ахли и Эстеглал Тегеран. Коллектив из Саудовской Аравии одолел Персеполис 1:0, а клуб из Ирана выиграл у Аль-Гарафы.

Это были поединки Западной конференции, в которой участвуют 12 команд. Столько же и в Восточной. Всего будет сыграно 8 туров на групповой стадии, в 1/16 финала выйдут лучшие 8 команд из каждой конференции.

Лига чемпионов Азии 2024/25. 16 сентября

Западная конференция. 1-й тур

Голы: Мохаммед Давууд, 24 – Аль-Ганам, 14

Голы: Паласиос, 80 – Афиф, 45+1

Гол: Кесси, 2

Гол: Юсуф, 4 (автогол)

