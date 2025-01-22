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  4. ВИДЕО. Шахтер провел предматчевую тренировку перед игрой против Бреста
Лига чемпионов
22 января 2025, 05:59 | Обновлено 22 января 2025, 06:37
125
0

ВИДЕО. Шахтер провел предматчевую тренировку перед игрой против Бреста

Поединок 7-го тура Лиги Европы состоится 21 января в 22:45 в Гельзенкирхене

22 января 2025, 05:59 | Обновлено 22 января 2025, 06:37
125
0
ВИДЕО. Шахтер провел предматчевую тренировку перед игрой против Бреста
ФК Шахтер

Во вторник, 21 января, в преддверии поединка основного этапа Лиги чемпионов с «Брестом», игроки «Шахтера» провели открытую тренировку на поле «Арены АуфШальке» в Гельзенкирхене.

Стартовые 15 минут сессии, как это предусмотрено регламентом УЕФА, были доступны для представителей СМИ, которые могли наблюдать за разминкой и некоторыми упражнениями команды.

Потом занятие продолжилось за закрытыми дверями: под руководством Марино Пушича «оранжево-черные» оттачивали удержание мяча и прессинг, работали над коротким и средним прядем, ударами по воротам и стандартам, а в завершение провели небольшую двусторонку.

Матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Брест» состоится в Гельзенкирхене на «Арене АуфШальке» («Фельтинс-Арене») 22 января в 19:45 по Киеву.

ВИДЕО. Шахтер провел предматчевую тренировку перед игрой против Бреста

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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