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22 января 2025, 09:35 |
1627
0

ФОТО. Первый комментарий Юлии Пятовой про мужа после развода

Юлия Пятова дала свою оценку ситуации

22 января 2025, 09:35 |
1627
0
ФОТО. Первый комментарий Юлии Пятовой про мужа после развода
Instagram. Юлия и Андрей Пятовы

Бывшая жена экс-голкипера «Шахтера» и сборной Украины Андрея Пятова, Юлия Пятова, впервые рассказала, что она думает об экс-муже.

На своей странице в Instagram она провела «вопрос-ответ»-сессию со своими фолловерами.

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Один из вопросов касался личной жизни и звучал так: «Вы разведены?».

На что Юлия ответила: «Да, уже официально, но Андрей хороший отец и ним и остаётся».

Напомним, что экс-пара воспитывала четырех детей.

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фото lifestyle Юлия Пятова Андрей Пятов Шахтер Донецк
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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