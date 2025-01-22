ФОТО. Первый комментарий Юлии Пятовой про мужа после развода

Бывшая жена экс-голкипера «Шахтера» и сборной Украины Андрея Пятова, Юлия Пятова, впервые рассказала, что она думает об экс-муже.

На своей странице в Instagram она провела «вопрос-ответ»-сессию со своими фолловерами.

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Один из вопросов касался личной жизни и звучал так: «Вы разведены?».

На что Юлия ответила: «Да, уже официально, но Андрей хороший отец и ним и остаётся».

Напомним, что экс-пара воспитывала четырех детей.