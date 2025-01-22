Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Француз считает, что Андреса Иньесту ограбили в 2010 году
Легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча. Зидан считает, что Андрес Иньеста должен был выиграть ЗМ в 2010 году, когда награда досталась Лионелю Месси.
«Я воспринимаю Иньесту просто как футболиста. У меня есть только хорошие слова для него, я восхищаюсь его футболом и желаю ему всего наилучшего в будущем. Мы говорим о человеке, который заставил всех мечтать, и он заслужил «Золотой мяч», особенно в год, когда он выиграл чемпионат мира. Тогда было понятно, что он заслуживает «Золотой мяч» больше всего, – сказал Иньеста.
Ранее Зинедин Зидан составил символическую сборную из лучших игроков в истории.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец видит очевидную победу украинца
Полузащитник «Шахтера» ответил на вопросы перед игрой ЛЧ с «Брестом»