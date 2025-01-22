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22 января 2025, 00:18 |
1393
1

Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча

Француз считает, что Андреса Иньесту ограбили в 2010 году

22 января 2025, 00:18 |
1393
1
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча. Зидан считает, что Андрес Иньеста должен был выиграть ЗМ в 2010 году, когда награда досталась Лионелю Месси.

«Я воспринимаю Иньесту просто как футболиста. У меня есть только хорошие слова для него, я восхищаюсь его футболом и желаю ему всего наилучшего в будущем. Мы говорим о человеке, который заставил всех мечтать, и он заслужил «Золотой мяч», особенно в год, когда он выиграл чемпионат мира. Тогда было понятно, что он заслуживает «Золотой мяч» больше всего, – сказал Иньеста.

Ранее Зинедин Зидан составил символическую сборную из лучших игроков в истории.

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Андрес Иньеста Зинедин Зидан Золотой мяч
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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Комментарии 1
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Samuel
Ага, а Веслі Снайдер, виграв требл, людина яку недооцінили в Реалі потім доказала що може вигравати титули, той фінал ЧС 2010 все спортив, він голландцям досі сниться
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