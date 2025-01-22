«В первом тайме – шляпа». Милевский – о Ярмоленко и победе Динамо

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский прокомментировал ничью столичного клуба в матче 7-го тура основного этапа Лиги Европы против стамбульского «Галатасарая» (3:3):

«Сколько я раз говорил: когда личности выходят на поле, люди, которые чего-то достигли, которые что-то умеют, то их все боятся на поле, и они решают. Ярмоленко – красава. Пример для школьников.

Характер был только во втором тайме. Ярмола вышел, Пихаленок... Когда начали катиться, играть в подкатах. Вот был характер, а в первом тайме – шляпа».