Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «В первом тайме – шляпа». Милевский – о Ярмоленко и победе Динамо
Лига Европы
22 января 2025, 10:02 |
962
0

«В первом тайме – шляпа». Милевский – о Ярмоленко и победе Динамо

Бывший нападающий киевлян прокомментировал результат встречи с «Галатасараем»

22 января 2025, 10:02 |
962
0
«В первом тайме – шляпа». Милевский – о Ярмоленко и победе Динамо
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский прокомментировал ничью столичного клуба в матче 7-го тура основного этапа Лиги Европы против стамбульского «Галатасарая» (3:3):

«Сколько я раз говорил: когда личности выходят на поле, люди, которые чего-то достигли, которые что-то умеют, то их все боятся на поле, и они решают. Ярмоленко – красава. Пример для школьников.

Характер был только во втором тайме. Ярмола вышел, Пихаленок... Когда начали катиться, играть в подкатах. Вот был характер, а в первом тайме – шляпа».

По теме:
ФОТО. Артем Милевский про поведение ТЦК. «Как стыдно»
«Это плохой результат». Защитник Галатасарая – о матче с Динамо
«Я не согласен». Ребров оценил действия арбитра матча Динамо – Галатасарай
Галатасарай Динамо Киев Лига Европы Андрей Ярмоленко Галатасарай - Динамо Артем Милевский
Дмитро Вус Источник: Telegram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Выиграла сет у 14-й ракетки. Свитолина не сумела выйти в полуфинал Aus Open
Теннис | 22 января 2025, 04:35 34
Выиграла сет у 14-й ракетки. Свитолина не сумела выйти в полуфинал Aus Open
Выиграла сет у 14-й ракетки. Свитолина не сумела выйти в полуфинал Aus Open

Элина в трех партиях проиграла Мэдисон Киз в четвертьфинале австралийского мейджора

ФЬЮРИ дал интервью после боя с Усиком: «Сейчас я понял только одно»
Бокс | 21 января 2025, 11:01 0
ФЬЮРИ дал интервью после боя с Усиком: «Сейчас я понял только одно»
ФЬЮРИ дал интервью после боя с Усиком: «Сейчас я понял только одно»

Британец в очередной раз объявил о завершении карьеры

Фейеноорд – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 22.01.2025, 10:22
Фейеноорд – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Фейеноорд – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
БРИЕДИС: «Он размажет Усика. Не просто выиграет, а разорвет вдребезги»
Бокс | 22.01.2025, 07:48
БРИЕДИС: «Он размажет Усика. Не просто выиграет, а разорвет вдребезги»
БРИЕДИС: «Он размажет Усика. Не просто выиграет, а разорвет вдребезги»
Реал подписал контракт с суперзвездой футбола. Трансфер состоится летом
Футбол | 21.01.2025, 11:58
Реал подписал контракт с суперзвездой футбола. Трансфер состоится летом
Реал подписал контракт с суперзвездой футбола. Трансфер состоится летом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Невероятная Свитолина. Определены пары 1/4 финала Aus Open 2025 у женщин
Невероятная Свитолина. Определены пары 1/4 финала Aus Open 2025 у женщин
20.01.2025, 12:40 2
Теннис
«Новый Кроос». Перес и Анчелотти в восторге от испанского полузащитника
«Новый Кроос». Перес и Анчелотти в восторге от испанского полузащитника
20.01.2025, 12:34 4
Футбол
Галатасарай – Динамо Киев – 3:3. Дубль Ярмоленко. Видео голов и обзор
Галатасарай – Динамо Киев – 3:3. Дубль Ярмоленко. Видео голов и обзор
21.01.2025, 20:23 1
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я пересмотрел реванш Усик – Фьюри и понял одно» 
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я пересмотрел реванш Усик – Фьюри и понял одно» 
21.01.2025, 09:15 2
Бокс
Дубль легенды и первый балл. Динамо вырвало ничью на поле Галатасарая
Дубль легенды и первый балл. Динамо вырвало ничью на поле Галатасарая
21.01.2025, 19:29 454
Футбол
На Australian Open 2025 определена первая полуфинальная пара у женщин
На Australian Open 2025 определена первая полуфинальная пара у женщин
21.01.2025, 12:18 3
Теннис
Не Холанд. Анчелотти назвал лучшего центрального нападающего в мире
Не Холанд. Анчелотти назвал лучшего центрального нападающего в мире
20.01.2025, 08:32
Футбол
Месси назвал лучшего английского игрока на все времена. Не Лэмпард и Руни
Месси назвал лучшего английского игрока на все времена. Не Лэмпард и Руни
20.01.2025, 08:03 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем