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22 января 2025, 09:59 | Обновлено 22 января 2025, 10:12
366
0

Камбэк Динамо, дубль Ярмоленко, яркая победа Барселоны, ляп Трубина

Главные новости за 21 января на Sport.ua

22 января 2025, 09:59 | Обновлено 22 января 2025, 10:12
366
0
Камбэк Динамо, дубль Ярмоленко, яркая победа Барселоны, ляп Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 21 января.

1A. Дубль легенды и первый балл. Динамо вырвало ничью на поле Галатасарая
Команде Шовковского пришлось спасаться от поражения в два мяча по ходу игры

1B. Галатасарай – Динамо Киев – 3:3. Дубль Ярмоленко. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 7-го тура Лиги Европы

1C. ШОВКОВСКИЙ: «Первые очки в 7-м туре – мы не на это рассчитывали сначала»
Коуч «Динамо» прокомментировал матч Лиги Европы против «Галатасарая»

2A. Таблица Лиги Европы. Динамо набрало первое очко, но остается последним
Киевское Динамо сыграло вничью с Галатасараем со счетом 3:3

2B. Турнирная таблица Лиги чемпионов после яркого шоу Бенфики и Барселоны
Вечером 21 января состоялись поединки 7-го тура Лиги чемпионов

3A. Ляп Трубина, хет-трик, гол на 90+6. Барселона и Бенфика наклепали 9 мячей
Невероятный матч закончился со счетом 4:5

3B. Дальше непобедимы. Ливерпуль на Энфилде одолел Лилль в Лиге чемпионов
Подопечные Слота одержали победу со счетом 2:1

4. Марино ПУШИЧ: «Брест – очень серьезный соперник. Будет сложная игра»
Главный тренер «Шахтера» дал пресс-конференцию перед матчем Лиги чемпионов

5. ОФИЦИАЛЬНО. Рух усилился 4 футболистами. Два игрока – из Карпат
К «желто-черным» присоединились Рябов, Горин, Ременяк и Тлумак

6. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги прекратил сотрудничество с главным тренером
Желько Любенович покинул «Минай»

7. Выиграла сет у 14-й ракетки. Свитолина не сумела выйти в полуфинал Aus Open
Элина в трех партиях проиграла Мэдисон Киз в четвертьфинале австралийского мейджора

8. Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею проиграла полуфинал
Украинская команда снова уступила Словакии

9. Его называли Марадоной для Райо. Почему Хамес Родригес провалился в Мадриде
Звезда Кубка Америки оказалась ненужной «пчелам» через 4 месяца после подписания

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