Камбэк Динамо, дубль Ярмоленко, яркая победа Барселоны, ляп Трубина
Главные новости за 21 января на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 21 января.
1A. Дубль легенды и первый балл. Динамо вырвало ничью на поле Галатасарая
Команде Шовковского пришлось спасаться от поражения в два мяча по ходу игры
1B. Галатасарай – Динамо Киев – 3:3. Дубль Ярмоленко. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 7-го тура Лиги Европы
1C. ШОВКОВСКИЙ: «Первые очки в 7-м туре – мы не на это рассчитывали сначала»
Коуч «Динамо» прокомментировал матч Лиги Европы против «Галатасарая»
2A. Таблица Лиги Европы. Динамо набрало первое очко, но остается последним
Киевское Динамо сыграло вничью с Галатасараем со счетом 3:3
2B. Турнирная таблица Лиги чемпионов после яркого шоу Бенфики и Барселоны
Вечером 21 января состоялись поединки 7-го тура Лиги чемпионов
3A. Ляп Трубина, хет-трик, гол на 90+6. Барселона и Бенфика наклепали 9 мячей
Невероятный матч закончился со счетом 4:5
3B. Дальше непобедимы. Ливерпуль на Энфилде одолел Лилль в Лиге чемпионов
Подопечные Слота одержали победу со счетом 2:1
4. Марино ПУШИЧ: «Брест – очень серьезный соперник. Будет сложная игра»
Главный тренер «Шахтера» дал пресс-конференцию перед матчем Лиги чемпионов
5. ОФИЦИАЛЬНО. Рух усилился 4 футболистами. Два игрока – из Карпат
К «желто-черным» присоединились Рябов, Горин, Ременяк и Тлумак
6. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги прекратил сотрудничество с главным тренером
Желько Любенович покинул «Минай»
7. Выиграла сет у 14-й ракетки. Свитолина не сумела выйти в полуфинал Aus Open
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8. Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею проиграла полуфинал
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