Камбэк Динамо, дубль Ярмоленко, яркая победа Барселоны, ляп Трубина

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 21 января.

1A. Дубль легенды и первый балл. Динамо вырвало ничью на поле Галатасарая

Команде Шовковского пришлось спасаться от поражения в два мяча по ходу игры

1B. Галатасарай – Динамо Киев – 3:3. Дубль Ярмоленко. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 7-го тура Лиги Европы

1C. ШОВКОВСКИЙ: «Первые очки в 7-м туре – мы не на это рассчитывали сначала»

Коуч «Динамо» прокомментировал матч Лиги Европы против «Галатасарая»

2A. Таблица Лиги Европы. Динамо набрало первое очко, но остается последним

Киевское Динамо сыграло вничью с Галатасараем со счетом 3:3

2B. Турнирная таблица Лиги чемпионов после яркого шоу Бенфики и Барселоны

Вечером 21 января состоялись поединки 7-го тура Лиги чемпионов

3A. Ляп Трубина, хет-трик, гол на 90+6. Барселона и Бенфика наклепали 9 мячей

Невероятный матч закончился со счетом 4:5

3B. Дальше непобедимы. Ливерпуль на Энфилде одолел Лилль в Лиге чемпионов

Подопечные Слота одержали победу со счетом 2:1

4. Марино ПУШИЧ: «Брест – очень серьезный соперник. Будет сложная игра»

Главный тренер «Шахтера» дал пресс-конференцию перед матчем Лиги чемпионов

5. ОФИЦИАЛЬНО. Рух усилился 4 футболистами. Два игрока – из Карпат

К «желто-черным» присоединились Рябов, Горин, Ременяк и Тлумак

6. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги прекратил сотрудничество с главным тренером

Желько Любенович покинул «Минай»

7. Выиграла сет у 14-й ракетки. Свитолина не сумела выйти в полуфинал Aus Open

Элина в трех партиях проиграла Мэдисон Киз в четвертьфинале австралийского мейджора

8. Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею проиграла полуфинал

Украинская команда снова уступила Словакии

9. Его называли Марадоной для Райо. Почему Хамес Родригес провалился в Мадриде

Звезда Кубка Америки оказалась ненужной «пчелам» через 4 месяца после подписания

10. Лестер 2.0: как далеко сможет зайти Ноттингем Форест?

Оцениваем текущий сезон главной сенсации АПЛ