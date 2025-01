Дальше непобедимы. Ливерпуль на Энфилде одолел Лилль в Лиге чемпионов

Во вторник, 21 января, состоялся матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Ливерпуль» и «Лилль».

Матч прошел на стадионе «Энфилд», что находится в Ливерпуле. Подопечные Слота обыграли соперника со счетом 2:1.

Открыл счет в матче Мохамед Салах на 34-й минуте. Гости сравняли счет усилиями Джонатана Дэвида на 62-й минуте. Три минуты перед этим красную карточку получил защитник «Лилля» Айсса Менди. Хозяева воспользовались количественным преимуществом на 67-й минуте – победный гол в матче забил хавбек Харви Эллиотт.

«Ливерпуль» выиграл седьмой матч подряд в Лиги чемпионов 2024/25, красные лидируют в основном этапе с 21 очком. «Лилль» занимает 11-ю позицию с 13 очками.

Следующий матч в ЛЧ «Ливерпуль» сыграет 29 января против «ПСВ». В этот же день «Лилль» сыграет против «Фейеноорда».

Лига чемпионов. Основной этап. 7-й тур, 21 января.

Ливерпуль – Лилль – 2:1

Голы: Салах, 34, Эллиотт, 67 - Дэвид, 62.

Удаление: Менди, 59 (Лилль).

Ливерпуль – Алиссон, Цимикас, ван Дейк, Куанса, Брэдли (Александер-Арнолд, 86), Джонс (Мак Аллистер, 46), Гравенберх (Эллиот, 46), Собослаи (Эндо, 63), Диас (Кьеза, 75), Нуньес, Салах.



Лилль – Шевалье, Гудмундссон (Исмаили, 74), Алессандро, Диаките, Манди, Андре, Мукау (Буадди, 74), Кабелла (Сахрауи, 63), Харальдссон, Баккер (Менье, 63), Дэвид.

