21 января на «Энфилде» пройдет матч 7-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» встретится с «Лиллем». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ливерпуль

Команда примерно год назад вместе с болельщиками была огорошена внезапным решением Клоппа уйти летом. Но в итоге, заодно выиграв Кубок Лиги, немец напоследок поднял подопечных на 3-е место в АПЛ. Были опасения, что без Юргена мерсисайдцы уж очень сильно просядут. Но вместо этого они удивляли в 2024-м году своими успехами. Особенно выделяется выступление англичан в Лиге чемпионов, где и вовсе был выдан стопроцентный результат. Победили всех шестерых соперников, не только дебютирующих Болонью и Жирону, но и более опытных Милан, РБ Лейпциг, Байер и мадридский Реал. Получается хорошо и на внутренней арене, правда, зимой осечки красных участились, а Тоттенхэму в первом полуфинале Кубка Лиги и вовсе проиграли.

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Лилль

Клуб в прошлом сезоне вел борьбу с выстрелившим Брестом за 3-е место в Лиге 1. В итоге подопечные Пауло Фонсеки проиграли, но и 4-я позиция стала прогрессом на фоне предыдущих выступлений, да и такого достаточно для возвращения в Лигу чемпионов. Правда, только через квалификацию, но ее, уже при Брюно Женезьо, прошли уверенно, справившись и с Фенербахче, и с пражской Славией. А в основном раунде, стартовав с поражения в Лиссабоне Спортингу, потом французы теряли очки только с Ювентусом, сыграв с ним 1:1. Но до ничьей с итальянцами были победы над мадридскими Реалами и Атлетико, а после - с Болоньей и Штурмом, таким образом фактически обеспечили себе проход в плей-офф турнира.

Статистика личных встреч

В 2010-м году клубы пересеклись в плей-офф Лиги Европы. Французы минимально победили дома красных, но на Энфилде они были разгромлены со счетом 3:0 на Энфилде.

Прогноз

Букмекерские конторы не сомневаются в победе Салаха и компании. Но они уже себе гарантировали плей-офф, как и гости, так что можно просто отвести душу без оглядки на оборону. Ставим на тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,64).