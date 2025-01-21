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Ливерпуль
21.01.2025 22:00 – 12 0 : 0
Лилль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
21 января 2025, 21:58 |
893
1

Ливерпуль – Лилль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 21 января в 22:00 по Киеву

21 января 2025, 21:58 |
893
1
Ливерпуль – Лилль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 21 января, состоится матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Ливерпуль» и «Лилль».

Матч пройдет на стадионе «Энфилд», который находится в Ливерпуле.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Ливерпуль – Лилль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ливерпуль – Лилль
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смотреть онлайн Лига чемпионов Ливерпуль Лилль
Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
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