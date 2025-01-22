Лига чемпионов22 января 2025, 03:55 | Обновлено 22 января 2025, 04:34
104
0
Ливерпуль – Лилль – 2:1. Седьмая победа в 7 матчах. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 7-го тура Лиги чемпионов
22 января 2025, 03:55 | Обновлено 22 января 2025, 04:34
104
0
Вечером 21 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов.
Английская команда «Ливерпуль» на своем поле обыграла французский «Лилль» со счетом 2:1.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Красные одержали 7 побед в 7 поединках, набрали 21 очка и гарантировали себе прямую путевку в 1/8 финала.
Лига чемпионов. 7-й тур, 21 января
Ливерпуль (Англия) – Лилль (Франция) – 2:1
Голы: Салах, 34, Эллиотт, 67 – Дэвид, 62
Видео голов и обзор матча
События матча
67’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Эллиотт (Ливерпуль).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Дэвид (Лилль).
59’
Эсса Манди (Лилль) получает красную карточку.
34’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 января 2025, 19:29 448
Команде Шовковского пришлось спасаться от поражения в два мяча по ходу игры
Бокс | 21 января 2025, 11:01 0
Британец в очередной раз объявил о завершении карьеры
Теннис | 22.01.2025, 02:10
Футбол | 22.01.2025, 04:10
Футбол | 21.01.2025, 11:21
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.01.2025, 12:18 3
20.01.2025, 07:48 8
21.01.2025, 11:58 1
20.01.2025, 17:22 64
20.01.2025, 04:10 69
20.01.2025, 15:29 2
Футбол
20.01.2025, 08:32