Ливерпуль – Лилль – 2:1. Седьмая победа в 7 матчах. Видео голов и обзор

Вечером 21 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов.

Английская команда «Ливерпуль» на своем поле обыграла французский «Лилль» со счетом 2:1.

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Красные одержали 7 побед в 7 поединках, набрали 21 очка и гарантировали себе прямую путевку в 1/8 финала.

Лига чемпионов. 7-й тур, 21 января

Ливерпуль (Англия) – Лилль (Франция) – 2:1

Голы: Салах, 34, Эллиотт, 67 – Дэвид, 62

Видео голов и обзор матча