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Лига Чемпионов
Ливерпуль
21.01.2025 22:00 – FT 2 : 1
Лилль
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Лига чемпионов
22 января 2025, 03:55 | Обновлено 22 января 2025, 04:34
104
0

Ливерпуль – Лилль – 2:1. Седьмая победа в 7 матчах. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 7-го тура Лиги чемпионов

22 января 2025, 03:55 | Обновлено 22 января 2025, 04:34
104
0
Ливерпуль – Лилль – 2:1. Седьмая победа в 7 матчах. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 21 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов.

Английская команда «Ливерпуль» на своем поле обыграла французский «Лилль» со счетом 2:1.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Красные одержали 7 побед в 7 поединках, набрали 21 очка и гарантировали себе прямую путевку в 1/8 финала.

Лига чемпионов. 7-й тур, 21 января

Ливерпуль (Англия) – Лилль (Франция) – 2:1

Голы: Салах, 34, Эллиотт, 67 – Дэвид, 62

Видео голов и обзор матча

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Эллиотт (Ливерпуль).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Дэвид (Лилль).
59’
Эсса Манди (Лилль) получает красную карточку.
34’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
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Лига чемпионов Ливерпуль Лилль видео голов и обзор Харви Эллиотт Мохамед Салах Джонатан Дэвид
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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