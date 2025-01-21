ОФИЦИАЛЬНО. Рух усилился 4 футболистами. Два игрока – из Карпат

Львовский «Рух» официально объявил о подписании Артура Рябова, Олега Горина, Артура Ременяка и Юрия Тлумака.

В профессиональном футболе Артур Рябов дебютировал в составе луцкой «Волыни». В составе этой команды провел 74 матча, забив 3 гола и отдав 2 ассиста. После чего летом 2022 года перешел в «Карпаты», за которые выступал до января 2025 года и провел в составе львовского клуба 50 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 3 ассиста.

Юрий Тлумак является воспитанником системы львовских «Карпат». Дебютировал на профессиональном уровне 27 июня 2020 года. В составе «зелено-белых», за которых Тлумак выступал до января 2025 года, провел 20 матчей, забив 2 гола и отдав ассист. Также полузащитник выступал за киевское «Динамо», одесский «Черноморец» (15 матчей, 1 гол) и луганскую «Зарю» (1 матч).

Олег Горин является воспитанником молодежных академий «Карпат» и «Львова». Профессиональную футбольную карьеру начал в сезоне 2016/17 годов в составе ФК «Львов». Выступал за юношеские сборные Украины (U-18 и U-19). Всего провел за них 7 матчей. Летом 2019 года перешел в польскую «Ягеллонию» из Белостока, а в 2021 году вернулся в Украину и присоединился к «Минаю». В составе закарпатцев провел 34 матча, забив 2 гола и отдав 1 ассист. В июле 2023 года перешел в «Днепр-1», за который сыграл 7 матчей.

Артур Ременяк в УПЛ дебютировал за «Львов» 22 ноября 2020 года. Всего за три сезона в составе «Львова» провел 44 матча, отметившись 4 голами. Также атакующий полузащитник вызывался в юношескую сборную (U-16) и молодежную (U-21) сборные Украины. Всего провел за них 4 матча. В июле 2023 года перешел в «Минай», который покинул в январе 2025 года. За этот период Ременяк в составе закарпатской команды сыграл 37 матчей, забив 11 голов. В частности, в нынешнем сезоне Первой лиги полузащитник провел 13 матчей и забил 5 мячей.

В «Рухе» игроки будут выступать под следующими номерами: Артур Рябов – 16-й, Юрий Тлумак – 6-й, Олег Горин – 25-й, Артур Ременяк – 9-й.

Ранее «Рух» отпустил в «Карпаты» 4 лидеров.