Галатасарай – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 7-го тура Лиги Европы
21 января в 17:30 киевское «Динамо» на выезде проводит матч 7-го тура Лиги Европы против турецкого «Галатасарая».
Команды встречаются на стадионе Rams Park в Стамбуле.
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«Динамо» пропустило быстрый гол. Давинсон Санчес забил гол на 6-й минуте ударом головой после углового.
Галатасарай – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Давинсон Санчес, 6 мин
ГОЛ! 2:0. Абдулкерим Бардакджи, 22 мин
ГОЛ! 2:1. Владислав Ванат, 45 мин
ГОЛ! 3:1. Виктор Осимхен, 53 мин (пен)
ГОЛ! 3:2. Андрей Ярмоленко, 68 мин (пен)
События матча
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