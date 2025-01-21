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Лига Европы
Галатасарай
21.01.2025 17:30 – 82 3 : 3
Динамо Киев
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Лига Европы
21 января 2025, 18:37 | Обновлено 21 января 2025, 19:08
3521
0

Галатасарай – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 7-го тура Лиги Европы

21 января 2025, 18:37 | Обновлено 21 января 2025, 19:08
3521
0
Галатасарай – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

21 января в 17:30 киевское «Динамо» на выезде проводит матч 7-го тура Лиги Европы против турецкого «Галатасарая».

Команды встречаются на стадионе Rams Park в Стамбуле.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

«Динамо» пропустило быстрый гол. Давинсон Санчес забил гол на 6-й минуте ударом головой после углового.

Галатасарай – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Давинсон Санчес, 6 мин

ГОЛ! 2:0. Абдулкерим Бардакджи, 22 мин

ГОЛ! 2:1. Владислав Ванат, 45 мин

ГОЛ! 3:1. Виктор Осимхен, 53 мин (пен)

ГОЛ! 3:2. Андрей Ярмоленко, 68 мин (пен)

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ярмоленко (Динамо Киев).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ярмоленко (Динамо Киев).
53’
ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Осимхен (Галатасарай).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Абдулкерим Бардакчи (Галатасарай).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Давинсон Санчес (Галатасарай).
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Галатасарай Динамо Киев Лига Европы видео голов и обзор Давинсон Санчес Галатасарай - Динамо Владислав Ванат
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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