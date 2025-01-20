Материал подготовлен при поддержке Официального спонсора ФК Динамо (Киев) в матчах еврокубков GGBET.

Во вторник, 21-го января, состоится поединок 7-го тура основного этапа Лиги Европы УЕФА, в котором сразятся стамбульский «Галатасарай» и «Динамо» Киев. Матч пройдет в Стамбуле (Турция), на поле стадиона «Али Сами Йен Спор Комплексы», начало в 17:30.

Команда Александра Шовковского свои еврокубковые надежды уже успела похоронить еще в прошлом году, поэтому оставшиеся два матча для «Динамо» – шанс не завершить основной раунд с «нулем» в графе «Набранные очки». Однако уже первый соперник на этом пути – лидер чемпионата Турции, чемпион своей страны и претендент на попадание в восьмерку лучших команд Лиги Европы, причем с высоких мест. Еще и на одном из самых громких стадионов Европы. Испытание не из легких.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Галатасарай» – «Динамо» Киев, за которой можно следить в украинской версии сайта.