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Лига Европы
Галатасарай
21.01.2025 17:30 - : -
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
20 января 2025, 22:39 | Обновлено 20 января 2025, 23:02
104
0

Галатасарай – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 7-го тура основного этапа Лиги Европы УЕФА

20 января 2025, 22:39 | Обновлено 20 января 2025, 23:02
104
0
Галатасарай – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча

Материал подготовлен при поддержке Официального спонсора ФК Динамо (Киев) в матчах еврокубков GGBET.

Во вторник, 21-го января, состоится поединок 7-го тура основного этапа Лиги Европы УЕФА, в котором сразятся стамбульский «Галатасарай» и «Динамо» Киев. Матч пройдет в Стамбуле (Турция), на поле стадиона «Али Сами Йен Спор Комплексы», начало в 17:30.

Команда Александра Шовковского свои еврокубковые надежды уже успела похоронить еще в прошлом году, поэтому оставшиеся два матча для «Динамо» – шанс не завершить основной раунд с «нулем» в графе «Набранные очки». Однако уже первый соперник на этом пути – лидер чемпионата Турции, чемпион своей страны и претендент на попадание в восьмерку лучших команд Лиги Европы, причем с высоких мест. Еще и на одном из самых громких стадионов Европы. Испытание не из легких.

Сделать прогноз на матч Галатасарай Динамо можно вместе с GGBET.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Галатасарай» – «Динамо» Киев, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Галатасарай
21 января 2025 -
17:30
Динамо Киев
ТБ 2.5 1.45 Сделать ставку
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Галатасарай Динамо Киев Лига Европы Галатасарай - Динамо текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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