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21.01.2025 17:30 - : -
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Лига Европы
21 января 2025, 05:30 | Обновлено 21 января 2025, 05:36
293
3

Галатасарай – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Шансов на еврокубковую весну у киевлян уже нет, но есть возможность немного поправить репутацию

21 января 2025, 05:30 | Обновлено 21 января 2025, 05:36
293
3
Галатасарай – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
ФК Динамо

Во вторник, 21 января, состоится поединок 7 тура основного раунда Лиги Европы, в котором будут играть турецкий «Галатасарай» и киевское «Динамо». Игра пройдет в Стамбуле (Турция) на полі стадіону «Али Сами Йен», начало – в 17:30 по Киеву.

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Галатасарай

Традиционно матчи Лиги Европы проводятся по четвергам, но этот состоится во вторник. Причина – сразу четыре стамбульских клуба в этом сезоне играют в основном раунде еврокубков, причем три из них – в Лиге Европы (кроме «Галатасарая», это «Фенербахче» и «Бешикташ»). Поэтому УЕФА, чтобы избежать проведения более одного матча в один день в Стамбуле (по вопросам безопасности), составил календарь так, чтобы матчи седьмого тура основного раунда Лиги Европы для стамбульских клубов проходили во вторник, среду и четверг (поскольку матчи последнего восьмого тура будут проходить одновременно, то все стамбульские клубы поедут в гости, поэтому игры предпоследнего тура для них всех станут домашними).

В турнирной таблице «Галатасарай» идет шестым и имеет достаточно хорошие шансы, чтобы по итогам основного раунда попасть в топ-8 и выйти сразу в 1/8 финала Лиги Европы. Стамбульская команда трижды одержала победы (пострадали ПАОК, «Эльсфборг» и «Тоттенхэм») и трижды сыграла вничью (с «РФШ», «АЗ Алкмаар» и «Мальме») Разница мячей – 15:11.

В национальном чемпионате «желто-красные» лидируют, после 19 туров опережая «Фенербахче» на шесть очков (причем не имея ни одного поражения и только трижды сыграв вничью).

В составе команды есть немало громких имен, но больше всего в этом сезоне в ее составе сверкают бывшие игроки «Наполи» – Виктор Осимхен (14 голов и пять голевых передач) и Дрис Мертенс (на счету неувядающего бельгийца сразу 14 голевых передач и пять голов). Также очень результативны вингеры Акгюн и Йилмаз, поэтому защиты «Динамо» нужно быть очень внимательным.

Динамо

А как раз с защитой у киевлян проблемы, особенно с ее центром. Денис Попов пропустит игру из-за повреждений. Тарас Михавко и Кристиан Биловар очень нестабильны, особенно первый, который регулярно в сезоне забивает в свои ворота. Александр Шовковский в еврокубковых матчах практиковал схему с тремя центрбеками, но из-за отсутствия Попова такой вариант отпадает. Можно было бы опустить из опорной зоны назад Владимира Бражко, но хавбек тоже не будет играть из-за повреждений. А вариант с Дячуком, в принципе, возможен, но почему-то не верится в это, учитывая, что Максим очень много пропустил в сезоне из-за травмы.

Из-за указанных выше проблем на зимних сборах в расположении «Динамо» на просмотре были два центральных защитника. Но Богдан Слюбик вернется назад в львовский «Рух» и о его переходе речь пойдет, в лучшем случае, разве что летом. А южноафриканский центрбек Име Окон вроде бы еще остается в команде на просмотр на неделю, но, скорее всего, тоже не впечатлил тренерский штаб. По крайней мере, даже никаких намеков на контракт не было.

Оставили команду центральные полузащитники Александр Андриевский и Владимир Шепелев, на которых не рассчитывал Александр Шовковский. Первый из них уже нашел новую команду, подписав соглашение с житомирским «Полесьем».

На сборах «Динамо» стартовало с поражения от немецкого «Магдебурга», однако больше не проигрывало – только «Видзев» не удалось переиграть, а вот за ФКСБ, «Марибор» и «ЦСКА 1948» подопечные Шовковского оказались сильнее.

В чемпионате киевляне идут первыми и все указывает на то, что в этом сезоне заветное чемпионство они никому не отдадут.

А теперь о грустном, о чем не хотелось бы писать и о чем специально речь пойдет в конце блока информации о «Динамо», поскольку хвастаться здесь явно нечем. На еврокубковой арене киевляне откровенно провалились, проиграв все шесть матчей в Лиге Европы и де-факто давно упустив шансы на еврокубковую весну. Более того, в этих матчах удалось забить только один гол. Поэтому в отчетной игре турнирная мотивация «Динамо» будет состоять разве что в том, чтобы постараться не занять последнее место в общей таблице. И попытки немного спасти престиж клуба можно вспомнить, и призовые за победу лишними не будут.

Учитывая, что «Динамо» традиционно неплохо играет с турецкими командами, можно предположить, что шансы на победу будут, кроме того, верится, что наконец-то прорвет и удастся забить, причем больше, чем гол за игру. Сколько при этом пропустят киевляне, посмотрим уже во вторник вечером.

Статистика встреч

В официальных матчах между собой команды не встречались, но 15 апреля 2022 провели товарищеский благотворительный матч. Тогда сильнее оказались «динамовцы», одержавшие победу со счетом 3:1 (за киевлян отличились Беседин, Буяльский и Цыганков).

Ориентировочные составы

«Галатасарай»: Муслера – Айхан, Санчес, Бардакчи, Якобс – Торрейра – Акгюн, Демирбай, Мертенс, Йилмаз – Осимхен

«Динамо»: Бущан – Тымчик, Михавко, Биловар, Вивчаренко – Михайленко, Шапаренко – Ярмоленко, Буяльский, Кабаев – Ванат

Прогноз на противостояние

Не факт, что «Динамо» сможет победить, но ожидаем от киевской команды минимум два забитых мяча. А сколько будет пропущено, неизвестно, но спрогнозируем, что команды выдадут игру со многими забитыми голами.

Прогноз Sport.ua
Галатасарай
21 января 2025 -
17:30
Динамо Киев
ТБ 3.5 2.04 Сделать ставку
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Галатасарай Динамо Киев Лига Европы Галатасарай - Динамо прогнозы
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 3
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ДонЛуган
Ммм даже не знаю кто же выиграет ! Турки которые на ходу , разыгранные и играют дома или же Динамо не игравшее больше месяца официальных игр ? Хмм 🤔🤔🤔
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0
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Дыряво с пердя🤣
Турки нужно поправить репутацию впопулярной 36-й дыр очки☝️во все тяжкие и без смаз очки👉👌 венгерских 4️⃣ пал очки им было мало
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0
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