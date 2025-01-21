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Лига Европы
Галатасарай
21.01.2025 17:30 – FT 3 : 3
Динамо Киев
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Лига Европы
21 января 2025, 19:29 | Обновлено 21 января 2025, 20:33
7030
226

Дубль легенды и первый балл. Динамо вырвало ничью на поле Галатасарая

Команде Шовковского пришлось спасаться от поражения в два мяча по ходу игры

21 января 2025, 19:29 | Обновлено 21 января 2025, 20:33
7030
226
Дубль легенды и первый балл. Динамо вырвало ничью на поле Галатасарая
Getty Images/Global Images Ukraine

Киевское «Динамо» провело поединок основного раунда Лиги Европы против «Галатасарая». Для «бело-синих» официальное противостояние в конце января стало новшеством, ведь в эту пору года украинские клубы проводят исключительно спарринги, готовясь к весенней части сезона. К сожалению, матч в Стамбуле не имел турнирного значения для команды Александра Шовковского, ведь киевляне досрочно потеряли шансы на выход в плей-офф евротурнира. А вот хозяева поля, несомненно, были настроены решительно. Турецкая команда подошла к встрече с «Динамо» на шестой позиции турнирной таблицы. При этом «Галатасарай» в текущем основном раунде еще не проигрывал: 3 победы и 3 ничьи.

Стартовый состав «Динамо» был приближен к боевому. Неожиданностью стал выход на поле голкипера Нещерета. Не мог тренерский штаб киевлян рассчитывать на получивших повреждения Попова и Бражко.

Матч начался с агрессивного прессинга в исполнении «львов», которые сумели провести быстрое взятие ворот. Сначала свою команду выручил Вивчаренко, который с линии выбил мяч после удара головой Осимхена, но уже через несколько мгновений Санчес точным ударом замкнул навес с углового.

Хозяева поля не стали останавливаться на достигнутом и продолжили оказывать давление на защитную линию «бело-синих». Подопечные Шовковского пытались поддерживать темп, предложенный соперниками, но обострить ситуацию у ворот «Галатасарая» не получалось. А «львы» довольно легко удвоили свое преимущество. Бардакджи пробил с дальней дистанции, и после рикошета от Тымчика мяч залетел в угол.

Некоторые атаки киевлян выглядели перспективно, но неточные действия на завершающей стадии не позволяли «бело-синим» угрожать воротам «Галатасарая». И все же, перед перерывом гости организовали результативную атаку. Буяльский чудом не выпустил мяч за боковую линию и вырезал передачу в штрафную на Ваната, который переиграл голкипера.

В перерыве тренерский штаб «Динамо» сделал две замены: в игру вступили Пихаленок и Ярмоленко. Вторая половина встречи началась со всплеска эмоций для украинских болельщиков. Сначала были радостные. После навеса с углового Йылмаз, боровшийся с Тымчиком в штрафной «Динамо», сыграл рукой и получил вторую в матче желтую карточку. Но численное преимущество киевляне не получили. Посмотрев видеоповтор, арбитр изменил свое решение и назначил пенальти в ворота гостей. Осимхен с 11-тиметровой отметки хладнокровно переиграл Нещерета.

Getty Images/Global Images Ukraine

Динамовцы взяли мяч под контроль и снова начали искать пути к штрафной соперников. «Львы» грамотно оборонялись, пытаясь в контратаках использовать свободные зоны на половине поля киевской команды. В одном из эпизодов Нещерет среагировал на несильный удар Осимхена с близкой дистанции. В середине второго тайма успех «бело-синим» принесло стандартное положение. Пихаленок с углового навесил на дальнюю штангу, и Ярмоленко, боровшийся с защитником, переправил мяч в ворота.

У киевлян снова появился шанс спасти игру, но хозяева за счет контроля мяча и высокого прессинга начали сбивать атакующий порыв динамовцев. Игра начала проходить на встречных курсах, и «бело-синие» еще раз заставили капитулировать соперников. Буяльский с правого фланга навесил на Ярмоленко, который перепрыгнул Санчеса и нанес точный удар.

Getty Images/Global Images Ukraine

Концовка поединка проходила под аккомпанемент атак «Галатасарая», и победу для своей команды едва не вырвал Осимхен. Нигериец головой замкнул навес с фланга, но Нещерет сыграл надежно. Киевляне удержали ничейный результат, совершив блестящий камбэк в Стамбуле. Завершит основной раунд Лиги Европы команда Шовковского домашним поединком с латвийским РФШ.

Лига Европы УЕФА. Основной этап. 7-й тур.

«Галатасарай» – «Динамо Киев» - 3:3

Голы: Санчес, 6, Бардакджи, 22, Осимхен, 53 (пен.) – Ванат, 45, Ярмоленко, 68, 81

Предупреждения: Йылмаз, 33, Якобс, 40, Санчес, 80, Осимхен, 83 – Шапаренко, 40, Тымчик, 52, Пихаленок, 72, Михайленко, 74, Вивчаренко, 83

«Галатасарай»: Муслера – Якобс, Бардакджи, Санчес, Айхан (Батшуаи, 86) – Торрейра, Кутлу (Демирбай, 73) – Йылмаз (Елерт, 86), Мертенс (Демир, 90+1), Акгюн – Осимхен.

«Динамо» Киев: Нещерет – Вивчаренко, Михавко, Биловар, Тымчик – Шапаренко (Пихаленок, 46), Михайленко – Кабаев (Герреро, 74), Буяльский (Саленко, 87), Волошин (Ярмоленко, 46) – Ванат (Пономаренко, 90+4).

Арбитр: Кристо Тохвер (Харьюмаа, Эстония).

Стадион: «Али Сами Йен Спор Комплексы» (Стамбул, Турция).

Удары (в створ): 23 (7) – 7 (4)
Угловые: 8 – 3
Оффсайды: 6 – 3.

ГАЛАТАСАРАЙ - ДИНАМО КИЕВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 11°C

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ярмоленко (Динамо Киев).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ярмоленко (Динамо Киев).
53’
ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Осимхен (Галатасарай).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Абдулкерим Бардакчи (Галатасарай).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Давинсон Санчес (Галатасарай).
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Галатасарай Динамо Киев Лига Европы Галатасарай - Динамо отчеты Андрей Ярмоленко
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 227
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Андрій Заліщук
Сьогодні я побачив Динамо, яке потихеньку встає з колін, РФШ Динамо думаю винесе 2-0 чи 3-0, так що вітання футбольній Україні! А хейтери Динамо сосіть, адекватним вболівальникам Шахтаря, дякую за підтримку, завтра я буду спостерігати і вболівати за Шахтар, тому що ці чвари всередині футбольної країни ні до чого
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+24
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Перець
Ярмола легенда сучасного Динамо 
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+23
Viktor Shuper
Думаю, після 3:1 турки вже повірили що діло в шляпі. А вийшов Андрюха і натягнув їм цю шляпу на очко
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+21
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saltim
Спасибо за второй тайм Динамо! Когда видишь что смело бьется на поле прощаешь всё! Буя и Ярмола классно сыграли. 
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+16
bars1965
Виходить що Ярмоленко, якому 35!!! На три голови вище за весь склад Динамо.
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+15
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VARioR
На виїзді з турками хороший матч зіграли. За другий тайм взагалі не соромно. Молоді треба вчитись і брати приклад, поки ще грає Ярмоленко, бо дуже багато помилок і невпевненості.
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+13
FunnyCat_____
Молодцы показали характер !
Ярмола будет важнейшим звеном в весенней борьбе за чемпионство!
П.С.
В Макеевке  за гаражами слышен тихий скулеж …
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+13
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Перець
Чорт дозу прийняв знов загострення почалося
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+12
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sahka1981
Іржава секта іванових в акуї, гудять гудки
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+11
FunnyCat_____
Говорят вахтёр Иванов жопой от злости перекусил  фарфорового олимпийского Мишку с олимпиады 1980 года 
Бабка в панике уносит бюстики брежнева
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+11
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FunnyCat_____
Читая что сегодня было на перед матчевых ветках ДК
Не удивляйтесь тому что увидите завтра на ветке шахтера 
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+11
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Avaksi
Прям воняє розчаруванням кротів, що Динамо таки взяла очки Лізі Європи
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+11
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vivas057
Вперше за останній час за гру Динамо не було соромно. 
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+10
FunnyCat_____
немытые, ну вы бы хоть вползли что то кукарекнули
А то в первом тайме еще столько бравады и радости было 
А сейчас вас даже на открытую бутылку водки не выманишь 
Федя, расчехляй АлЭксандры Киева !
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+10
mig3131
Чудовий 2й тайм. Просто задоволення від гри Ярмоленко. Один хто грає в Динамо на європейському рівні. Неочікуваний результат але приємний. Повага Ярмоленко!
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+10
sahka1981
Тьфу _9Quantum19_диб ілко нафіга ти свої роги постиш, блазню???
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+9
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Saar
Красені! А Ярмоленко показав , що таке грати в Динамо і за Динамо! Молодці!
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+9
sania
Дмитрику, повторю ще раз. Ти не людина, ти просто істота баз статевих ознак..
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+9
Philip J. Fry
Ну що ж, нарешті. Дякуємо за набрані бали до рейтингу 
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+9
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Oliynuk_sport
молодці
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+9
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