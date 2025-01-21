Лестер 2.0: как далеко сможет зайти Ноттингем Форест?

В текущем сезоне английской Премьер-лиги происходит много интересных событий. Это подъем и спад «Челси», неожиданное лидерство «Ливерпуля» под руководством нового тренера и такое же неожиданное падение «Манчестер Сити». «Горожане» не перестали удивлять и подписали новый контракт с Эрлингом Холандом почти на 10 лет. Учитывая, как быстро все может измениться в современном футболе, сложно представить, что норвежец проведет так много времени на «Этихаде». Тем не менее событие достаточно громкое.

За всеми этими событиями, к которым также можно отнести продолжающееся падение «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма», спряталась, пожалуй, главная сенсация текущего сезона АПЛ – «Ноттингем Форест». Пока все обсуждают положение дел в топ-клубах, скромные «лесники» продолжают набирать очки под руководством Нуну Эшпириту Санту. «Ноттингем» метит не просто в еврокубки, а в Лигу чемпионов, куда может не попасть даже «Манчестер Сити» с миллиардным составом. Вряд ли это будет «Лестер 2.0», но сейчас, когда половина сезона позади, можно твердо сказать, что «Форест» претендует на место в топ-4.

В то время, когда английские топ-клубы ведут ожесточенную борьбу за место в первой четверке, одну из этих позиций занимают «лесники». То есть команда, от которой не ждали ничего, кроме борьбы за выживание. А зря, поскольку Нуну – достаточно хороший тренер, который уже показывал неплохие результаты во главе «Вулверхэмптона». Период в Лондоне был неудачным, но «Тоттенхэм» – специфический клуб, в котором мало кто может добиться успеха, а в последнее время вообще никто не может. Потом в карьере специалиста появился «Аль-Иттихад», которому он помог выиграть Суперкубок и чемпионат Саудовской Аравии.

Getty Images/Global Images Ukraine. Нуну Эшпириту Санту

Возможно, Нуну до сих пор работал бы в лиге Криштиану Роналду, если бы не попытался приструнить Карима Бензема. Руководство клуба приняло сторону игрока в конфликтной ситуации и попрощалось с португальцем. Этим воспользовался «Ноттингем Форест», который как раз искал замену Стиву Куперу. Валлиец вывел «лесников» в Премьер-лигу, но в прошлом сезоне дела у команды шли не очень хорошо. В конце 2023 года у «Ноттингема» продолжалась неудачная серия, в рамках которой команда выиграла только один матч из 13-ти. Уже в середине сезона было понятно, что «Форест» будет бороться разве что за выживание, а амбициозное руководство клуба не хотело возвращаться в Чемпионшип.

Так в столице графства Ноттингемшир появился Нуну. Специалист вернулся в Премьер-лигу, чтобы спасти «лесников». Португалец выполнил поставленную перед ним задачу, несмотря на то, что с команды снимали очки по ходу сезона. «Форест» набрал 32 балла по итогам минувшей кампании и финишировал прямо над зоной вылета. Это был самый низкий показатель среди всех команд АПЛ, которые избегали понижения в классе в предыдущие годы. Однако «Лутон», «Бернли» и «Шеффилд» выступили еще хуже, набрав суммарно самое низкое количество очков для аутсайдеров в истории Премьер-лиги.

Какие бы цели ни ставило перед Нуну руководство «лесников», можно сказать, что он их уже перевыполнил. После 22-х туров «Ноттингем» входит в тройку лучших команд АПЛ, уступая по количеству очков «Ливерпулю» – команде, которая борется за чемпионство. «Форест» уже набрал больше баллов, чем за минувшую кампанию. После 20-ти матчей у «лесников» было 40 пунктов. Такое же количество очков после такого же количества матчей набирал «Арсенал» в прошлом сезоне и финишировал вторым. И, что интересно, такие же показатели на том же этапе сезона были у «Лестера» в исторической кампании 2015/16, по итогам которой «лисы» стали чемпионами Англии.

Никто не ждал и не ждет, что «Ноттингем» будет бороться за чемпионство. Но в клубе определенно что-то замышляли, поскольку провели достаточно серьезную трансферную кампанию летом, подписав 11 новичков. Самым дорогим подписанием «Форест» стал полузащитник Элиот Андерсон, за которого «лесники» заплатили 41 млн евро. Цель оправдала средства – воспитанник «Ньюкасла» стал ключевым игроком «Ноттингема» и отдал уже 5 результативных передач. Еще одним удачным подписанием для «Форест» стал защитник Никола Миленкович. Эта сделка обошлась «лесникам» всего в 12 млн евро. С самого начала казалось, что «Фиорентина» запрашивала слишком мало за качественного центрбека, что и подтвердилось по ходу текущего сезона.

Надежная оборона часто является ключевым фактором для команд Нуну, и «Ноттингем» – не исключение. В текущем сезоне Премьер-лиги «Форест» пропустили только 22 гола. Меньше пропустили только «Арсенал» (21) и «Ливерпуль» (22). Пара центрбеков «лесников» Миленкович-Мурилло является одной из лучших в АПЛ. Эти парни являются ключевыми игроками в обороне команды. При этом забивает «Ноттингем» немного. На счету «Форест» 33 гола. Тем не менее у «лесников» 13 побед. Баланс – еще один важный аспект в нынешней команде Нуну.

Getty Images/Global Images Ukraine. Крис Вуд

Одним из ключевых игроков «Ноттингема» является Крис Вуд. Опытный нападающий проживает вторую молодость в составе «Форест» и, возможно, проводит лучший сезон в карьере. В текущем сезоне АПЛ 33-летний форвард забил 14 мячей. Не так и много по общим меркам, но это были важные голы, которые приносили очки его команде. Кроме того, у «лесников» есть талантливые вингеры: Каллум Хадсон-Одои на одном фланге, и Энтони Эланга – на другом. Под нападающим располагается Морган Гиббс-Уайт, который выступает на уровне игрока сборной Англии. Вполне возможно, что Томас Тухель обратит на него внимание.

«Ноттингем» не всегда играет зрелищно. В большинстве случаев это прагматичная команда, которая играет от обороны даже в матчах со скромными соперниками. С другой стороны, это единственная команда, которой проиграл «Ливерпуль» в текущем сезоне Премьер-лиги. Более того, «Форест» уже дважды отобрал очки у «красных». «Лесников» часто сравнивают с чемпионским «Лестером». «Ноттингем» набрал такое же количество очков, как и «лисы» на данном этапе сезона. По сравнению с тем «Лестером», у «Форест» меньше забитых голов, но меньше и пропущенных мячей, а также больше побед. Вряд ли «лесники» смогут повторить подвиг команды Клаудио Раньери, но дарить болельщикам радость и надежду – это уже успех.

Сергей ЗАВАЛКО