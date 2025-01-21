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Испания
21 января 2025, 14:58 | Обновлено 21 января 2025, 16:06
635
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Его называли Марадоной для Райо. Почему Хамес Родригес провалился в Мадриде

Звезда Кубка Америки-2024 оказалась ненужной «пчелам» всего через четыре месяца после подписания…

21 января 2025, 14:58 | Обновлено 21 января 2025, 16:06
635
0
Его называли Марадоной для Райо. Почему Хамес Родригес провалился в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine

26 августа 2024 года у фанатов «Райо Вальекано» был повод как минимум для искренней улыбки – их клуб подписал бывшую звезду «Порту», «Монако», «Реала», «Баварии» и «Эвертона» Хамеса Родригеса. Переход колумбийца состоялся на правах свободного агента, а трудовое соглашение с «пчелами» было рассчитано на один сезон с опцией пролонгации еще на такой же срок.

Больше всего подписанию Хамеса восхищался президент «Райо Вальекано» Рауль Мартин Преса. Функционер осыпал комплиментами колумбийского хавбека и прямо заявлял – для его скромной команды такой трансфер более чем знаковый. Мартин Преса даже позволил себе сравнить Родригеса с самим Диего Марадоной…

«Мы скромная, но амбициозная команда, как «Наполи», когда они подписали Марадону. Ничего подобного с тех пор не происходило, по крайней мере, до сегодняшнего дня. Нам удалось привезти в «Райо» лучшего игрока Кубка Америки, это было нелегко, но мы это сделали».

«Месяц назад я связался с Хамесом и поговорил с ним напрямую, благо у нас есть общий друг: Радамель Фалькао. Мы обсуждали его возможный переход в «Райо», и в конце концов нам удалось его убедить. Это игрок, которым нужно будет управлять, как гонщиком Формулы-1: мы не можем ставить под угрозу его здоровье, чтобы немедленно выпускать на матчи, мы хотим, чтобы он был ценным ресурсом на весь сезон», – заявил Мартин Преса.

Если отбросить высокопарные сравнения и эпитеты, Мартин Преса в целом говорил вполне логичные вещи. «Райо Вальекано» действительно удался, как казалось тогда, выдающийся трансфер. Пускай на момент перехода в стан «пчел» колумбийскому атакующему хавбеку исполнилось уже 33 года, он все равно оставался более чем серьезной силой в футболе на топ-уровне.

Свою состоятельность соответствовать высоким стандартам Хамес Родригес доказал летом 2024-го на Кубке Америки. Сборная Колумбии, в которой хавбек имеет капитанскую повязку, добралась аж до финала турнира, где в упорной борьбе и лишь в дополнительное время проиграла Аргентине (0:1). Хамес принял участие во всех шести поединках своей команды на Кубке Америки-2024, отличившись 1 забитым мячом и сразу 6 результативными передачами. Так совпало, что Родригес не отметился голевыми достижениями на том турнире только против настоящих грандов южноамериканского футбола – Бразилии (1:1) на групповой стадии и Аргентины в финале.

Getty Images/Global Images Ukraine. Хамес Родригес

Неудивительно, что после столь выдающегося выступления именно Хамеса Родригеса признали лучшим игроком Кубка Америки-2024. А еще хавбека четырежды называли лучшим в матче (против Парагвая, Бразилии, Панамы и Уругвая) на том турнире – фантастический показатель…

Так что в «Райо Вальекано» Хамес Родригес действительно перебирался не как звездный ветеран, чьи лучшие времена уже далеко-далеко позади, а как потенциальный лидер команды, на которому можно и нужно делать ставку здесь и сейчас. Впрочем, так все выглядело исключительно на бумаге…

Пребывание звездного колумбийца в столице Испании «затянулось» всего на четыре месяца. Никаким Марадоной для «Райо Вальекано» Хамес стать так и не сумел, сыграв лишь 7 официальных матчей и отличившись 1 результативной передачей (да и то в Кубке). Всего дважды хавбек попадал в стартовый состав «пчел», а в рамках Ла Лиги аж 10 матчей так и просидел на скамейке запасных, будучи включенным в заявку.

В середине декабря Родригес заговорил о том, что совсем иначе представлял свою карьеру в «Райо Вальекано». Впрочем, в общении с журналистами хавбек был довольно дипломатичен, подчеркивая, что положительно воспринимает этот жизненный и карьерный опыт.

«Это решения, которые я не принимаю, это вещи, которые я не могу контролировать. Я беру на себя ответственность за свои собственные поступки, но я не могу определять – играть мне или нет... Я не контролирую это. Моя задача – хорошо тренироваться, быть физически здоровым каждый день. И это мне удается, что я доказываю в матчах за сборную Колумбии. Там, если бы я не был в хорошей физической форме, я бы не играл. Поэтому я стараюсь хорошо заботиться о себе. Стараюсь хорошо тренироваться, чтобы, если придется играть, быть готовым. Да, это странно [получать так мало игрового времени], я никогда раньше с этим не сталкивался. Это новый опыт», – утверждал Родригес.

В кулуарах же поговаривали, что Хамес крайне недоволен таким отношением к себе со стороны главного тренера «пчел» Иньиго Переса. Отношения с 36-летним специалистом, чья самостоятельная наставническая карьера началась менее года назад, у колумбийца фактически не заладились с самого начала. После прибытия в Мадрид Хамес Родригес изъявил желание организовать большую клубную вечеринку, на которой присутствовали бы все футболисты первой команды. Там колумбиец хотел поближе познакомиться с новыми партнерами и, так сказать, влиться в коллектив. Но Иньиго Перес выступил против подобной инициативы, и в итоге Хамесу пришлось праздновать свой трансфер в «Райо Вальекано» в кругу семьи…

Getty Images/Global Images Ukraine. Иньиго Перес

После этого в СМИ очень скоро появились слухи о том, что наставник «пчел» недоволен самоотдачей звездного хавбека, а тот, в свою очередь, жаловался руководству, что тренер игнорирует его, оставляя сидеть на скамейке запасных. Президент «Райо Вальекано» Рауль Мартин Преса, который с самого начала излучал колоссальный оптимизм по поводу подписания Родригеса, публично заявлял, что хочет видеть колумбийского новобранца в стартовом составе, но критиковать выбор тренерского штаба, который смотрел на ситуацию иначе, тоже не желал. Босс «пчел» лишь отмахивался фразами типа этой: «Не могу и не обязан ничего говорить по этому поводу».

Фанаты «Райо Вальекано» в целом поддерживали позицию главного тренера. Они не увидели от Хамеса Родригеса такого же влияния на их команду, которое хавбек оказывал на Кубке Америки-2024 на выступление сборной Колумбии. Почитатели «пчел» считали, что требования Иньиго Переса, который хотел видеть более качественную работу Родригеса на тренировках и считал, что звездному новобранцу нужно догонять своих партнеров, так как он не проходил с командой полноценную предсезонную подготовку, более чем логичны. Однако для Хамеса такие условия оказались неприемлемыми. В начале 2025 года он пропустил несколько тренировочных сессий «пчел», дав понять руководству «Райо Вальекано», что нацелен покинуть клуб.

Мартину Преса так и не удалось убедить Иньиго Переса в том, что Хамес Родригес – это футболист совсем другой формации, не такой как все остальные подопечные молодого и откровенно малоопытного наставника «пчел». Перес хотел видеть самоотдачу и стремление бегать по всему полю от всех, в то время как Хамес никогда не был игроком такого профайла. Скорее, колумбийский хавбек – это своего рода «свободный художник», которого нужно оберегать и помогать, чтобы тот одним ударом или передачей помог решить судьбу того или иного эпизода, а с ним, возможно, и всего матча. С другой стороны, президент «пчел» не оказался способен донести до самого Родригеса, что в команде уровня «Райо Вальекано» нужно стараться давать гораздо больший объем работы, чем в грандах европейского футбола, за которые ранее выступал Хамес.

Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль Мартин Преса

Оказавшись де-факто между двух огней, Мартин Преса не стал препятствовать уходу того, кого считал новым идолом для «Кампо-де-Вальекаса». 14 января мексиканский «Леон» официально заявил о подписании контракта с Хамесом Родригесом, который перебрался в этот клуб на правах свободного агента. Трудовое соглашение со «львами» у хавбека рассчитано до конца нынешнего года и содержит опцию продления еще на 12 месяцев – все так же, как было в «Райо Вальекано»…

Почему Хамес Родригес принял предложение именно от «Леона», тем более, что слухи отправляли его в «Лацио», «Бока Хуниорс», «Коринтианс» и даже «Интер Майами»? Прежде всего, как поговаривают, колумбиец получил заверения от аргентинского наставника «львов» Эдуардо Бериццо, что будет одним из ключевых исполнителей в команде. Кроме того, «Леон» является частью Grupo Pachuca, шефом которой является 67-летний мексиканец Хесус Мартинес, который также занимает пост президента мексиканской «Пачуки». Эта структура имеет хорошую славу в Америке, причем как в Южной, так и в Центральной и Северной, а еще обладает пристойной платежеспособностью, потому проблем с финансами и своевременной выплатой зарплаты у Хамеса Родригеса в «Леоне» возникнуть не должно.

Наконец, колумбийца наверняка привлекла возможность сыграть на клубном чемпионате мира ФИФА, который в 2025 году состоится на полях США и куда «Леон» квалифицировался как победитель Кубка чемпионов КОНКАКАФ (североамериканский аналог Лиги чемпионов УЕФА). Что правда, группа «львам» выпала непростая – с «Челси», «Фламенго» и тунисским «Эсперансом», однако кто знает, как там все сложится. Может быть, англичане отнесутся к соревнованию наплевательски, а может, Хамесу Родригесу опять удастся выдать «турнир всей своей жизни», и вновь, как на Кубке Америки-2024, доказать, что его еще рано списывать со счетов. Ведь почти вся карьера колумбийца была такой – словно с американских горок…

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Источник: Руководство Реала приняло неожиданное решение по Анчелотти
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Хамес Родригес Райо Вальекано трансферы Ла Лиги сборная Колумбии по футболу Рауль Мартин Преса Леон (Мексика) чемпионат Испании по футболу чемпионат Мексики по футболу Диего Марадона статьи эксклюзив
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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