Его называли Марадоной для Райо. Почему Хамес Родригес провалился в Мадриде

26 августа 2024 года у фанатов «Райо Вальекано» был повод как минимум для искренней улыбки – их клуб подписал бывшую звезду «Порту», «Монако», «Реала», «Баварии» и «Эвертона» Хамеса Родригеса. Переход колумбийца состоялся на правах свободного агента, а трудовое соглашение с «пчелами» было рассчитано на один сезон с опцией пролонгации еще на такой же срок.

Больше всего подписанию Хамеса восхищался президент «Райо Вальекано» Рауль Мартин Преса. Функционер осыпал комплиментами колумбийского хавбека и прямо заявлял – для его скромной команды такой трансфер более чем знаковый. Мартин Преса даже позволил себе сравнить Родригеса с самим Диего Марадоной…

«Мы скромная, но амбициозная команда, как «Наполи», когда они подписали Марадону. Ничего подобного с тех пор не происходило, по крайней мере, до сегодняшнего дня. Нам удалось привезти в «Райо» лучшего игрока Кубка Америки, это было нелегко, но мы это сделали».

«Месяц назад я связался с Хамесом и поговорил с ним напрямую, благо у нас есть общий друг: Радамель Фалькао. Мы обсуждали его возможный переход в «Райо», и в конце концов нам удалось его убедить. Это игрок, которым нужно будет управлять, как гонщиком Формулы-1: мы не можем ставить под угрозу его здоровье, чтобы немедленно выпускать на матчи, мы хотим, чтобы он был ценным ресурсом на весь сезон», – заявил Мартин Преса.

Если отбросить высокопарные сравнения и эпитеты, Мартин Преса в целом говорил вполне логичные вещи. «Райо Вальекано» действительно удался, как казалось тогда, выдающийся трансфер. Пускай на момент перехода в стан «пчел» колумбийскому атакующему хавбеку исполнилось уже 33 года, он все равно оставался более чем серьезной силой в футболе на топ-уровне.

Свою состоятельность соответствовать высоким стандартам Хамес Родригес доказал летом 2024-го на Кубке Америки. Сборная Колумбии, в которой хавбек имеет капитанскую повязку, добралась аж до финала турнира, где в упорной борьбе и лишь в дополнительное время проиграла Аргентине (0:1). Хамес принял участие во всех шести поединках своей команды на Кубке Америки-2024, отличившись 1 забитым мячом и сразу 6 результативными передачами. Так совпало, что Родригес не отметился голевыми достижениями на том турнире только против настоящих грандов южноамериканского футбола – Бразилии (1:1) на групповой стадии и Аргентины в финале.

Getty Images/Global Images Ukraine. Хамес Родригес

Неудивительно, что после столь выдающегося выступления именно Хамеса Родригеса признали лучшим игроком Кубка Америки-2024. А еще хавбека четырежды называли лучшим в матче (против Парагвая, Бразилии, Панамы и Уругвая) на том турнире – фантастический показатель…

Так что в «Райо Вальекано» Хамес Родригес действительно перебирался не как звездный ветеран, чьи лучшие времена уже далеко-далеко позади, а как потенциальный лидер команды, на которому можно и нужно делать ставку здесь и сейчас. Впрочем, так все выглядело исключительно на бумаге…

Пребывание звездного колумбийца в столице Испании «затянулось» всего на четыре месяца. Никаким Марадоной для «Райо Вальекано» Хамес стать так и не сумел, сыграв лишь 7 официальных матчей и отличившись 1 результативной передачей (да и то в Кубке). Всего дважды хавбек попадал в стартовый состав «пчел», а в рамках Ла Лиги аж 10 матчей так и просидел на скамейке запасных, будучи включенным в заявку.

В середине декабря Родригес заговорил о том, что совсем иначе представлял свою карьеру в «Райо Вальекано». Впрочем, в общении с журналистами хавбек был довольно дипломатичен, подчеркивая, что положительно воспринимает этот жизненный и карьерный опыт.

«Это решения, которые я не принимаю, это вещи, которые я не могу контролировать. Я беру на себя ответственность за свои собственные поступки, но я не могу определять – играть мне или нет... Я не контролирую это. Моя задача – хорошо тренироваться, быть физически здоровым каждый день. И это мне удается, что я доказываю в матчах за сборную Колумбии. Там, если бы я не был в хорошей физической форме, я бы не играл. Поэтому я стараюсь хорошо заботиться о себе. Стараюсь хорошо тренироваться, чтобы, если придется играть, быть готовым. Да, это странно [получать так мало игрового времени], я никогда раньше с этим не сталкивался. Это новый опыт», – утверждал Родригес.

В кулуарах же поговаривали, что Хамес крайне недоволен таким отношением к себе со стороны главного тренера «пчел» Иньиго Переса. Отношения с 36-летним специалистом, чья самостоятельная наставническая карьера началась менее года назад, у колумбийца фактически не заладились с самого начала. После прибытия в Мадрид Хамес Родригес изъявил желание организовать большую клубную вечеринку, на которой присутствовали бы все футболисты первой команды. Там колумбиец хотел поближе познакомиться с новыми партнерами и, так сказать, влиться в коллектив. Но Иньиго Перес выступил против подобной инициативы, и в итоге Хамесу пришлось праздновать свой трансфер в «Райо Вальекано» в кругу семьи…

Getty Images/Global Images Ukraine. Иньиго Перес

После этого в СМИ очень скоро появились слухи о том, что наставник «пчел» недоволен самоотдачей звездного хавбека, а тот, в свою очередь, жаловался руководству, что тренер игнорирует его, оставляя сидеть на скамейке запасных. Президент «Райо Вальекано» Рауль Мартин Преса, который с самого начала излучал колоссальный оптимизм по поводу подписания Родригеса, публично заявлял, что хочет видеть колумбийского новобранца в стартовом составе, но критиковать выбор тренерского штаба, который смотрел на ситуацию иначе, тоже не желал. Босс «пчел» лишь отмахивался фразами типа этой: «Не могу и не обязан ничего говорить по этому поводу».

Фанаты «Райо Вальекано» в целом поддерживали позицию главного тренера. Они не увидели от Хамеса Родригеса такого же влияния на их команду, которое хавбек оказывал на Кубке Америки-2024 на выступление сборной Колумбии. Почитатели «пчел» считали, что требования Иньиго Переса, который хотел видеть более качественную работу Родригеса на тренировках и считал, что звездному новобранцу нужно догонять своих партнеров, так как он не проходил с командой полноценную предсезонную подготовку, более чем логичны. Однако для Хамеса такие условия оказались неприемлемыми. В начале 2025 года он пропустил несколько тренировочных сессий «пчел», дав понять руководству «Райо Вальекано», что нацелен покинуть клуб.

Мартину Преса так и не удалось убедить Иньиго Переса в том, что Хамес Родригес – это футболист совсем другой формации, не такой как все остальные подопечные молодого и откровенно малоопытного наставника «пчел». Перес хотел видеть самоотдачу и стремление бегать по всему полю от всех, в то время как Хамес никогда не был игроком такого профайла. Скорее, колумбийский хавбек – это своего рода «свободный художник», которого нужно оберегать и помогать, чтобы тот одним ударом или передачей помог решить судьбу того или иного эпизода, а с ним, возможно, и всего матча. С другой стороны, президент «пчел» не оказался способен донести до самого Родригеса, что в команде уровня «Райо Вальекано» нужно стараться давать гораздо больший объем работы, чем в грандах европейского футбола, за которые ранее выступал Хамес.

Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль Мартин Преса

Оказавшись де-факто между двух огней, Мартин Преса не стал препятствовать уходу того, кого считал новым идолом для «Кампо-де-Вальекаса». 14 января мексиканский «Леон» официально заявил о подписании контракта с Хамесом Родригесом, который перебрался в этот клуб на правах свободного агента. Трудовое соглашение со «львами» у хавбека рассчитано до конца нынешнего года и содержит опцию продления еще на 12 месяцев – все так же, как было в «Райо Вальекано»…

Почему Хамес Родригес принял предложение именно от «Леона», тем более, что слухи отправляли его в «Лацио», «Бока Хуниорс», «Коринтианс» и даже «Интер Майами»? Прежде всего, как поговаривают, колумбиец получил заверения от аргентинского наставника «львов» Эдуардо Бериццо, что будет одним из ключевых исполнителей в команде. Кроме того, «Леон» является частью Grupo Pachuca, шефом которой является 67-летний мексиканец Хесус Мартинес, который также занимает пост президента мексиканской «Пачуки». Эта структура имеет хорошую славу в Америке, причем как в Южной, так и в Центральной и Северной, а еще обладает пристойной платежеспособностью, потому проблем с финансами и своевременной выплатой зарплаты у Хамеса Родригеса в «Леоне» возникнуть не должно.

Наконец, колумбийца наверняка привлекла возможность сыграть на клубном чемпионате мира ФИФА, который в 2025 году состоится на полях США и куда «Леон» квалифицировался как победитель Кубка чемпионов КОНКАКАФ (североамериканский аналог Лиги чемпионов УЕФА). Что правда, группа «львам» выпала непростая – с «Челси», «Фламенго» и тунисским «Эсперансом», однако кто знает, как там все сложится. Может быть, англичане отнесутся к соревнованию наплевательски, а может, Хамесу Родригесу опять удастся выдать «турнир всей своей жизни», и вновь, как на Кубке Америки-2024, доказать, что его еще рано списывать со счетов. Ведь почти вся карьера колумбийца была такой – словно с американских горок…