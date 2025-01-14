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14 января 2025, 06:05 |
358
0

ОФИЦИАЛЬНО. Мексиканский Леон подписал звездного экс-игрока Реала

Хамес Родригес подписал однолетний контракт с клубом

14 января 2025, 06:05 |
358
0
ОФИЦИАЛЬНО. Мексиканский Леон подписал звездного экс-игрока Реала
www.instagram.com/clubleon_oficial

33-летний колумбийский полузащитник Хамес Родригес стал игроком мексиканского Леона.

Игрок первую часть чемпионата провел в испанском Райо Вальекано, но сыграв всего 6 матчей попросил клуб расторгнуть с ним контракт по соглашению сторон. На днях эта просьба была принята испанцами.

Хамес подписал контракт с мексиканским клубом до конца 2025 года с опцией продления еще на год.

«Леон» – обладатель восьми чемпионских титулов Мексики. В следующем году команда примет участие в клубном чемпионате мира, где сыграет в одной группе с бразильским «Фламенго», тунисским «Эсперансом» и английским «Челси».

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чемпионат Мексики по футболу Леон (Мексика) Хамес Родригес Райо Вальекано
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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