ОФИЦИАЛЬНО. Мексиканский Леон подписал звездного экс-игрока Реала

33-летний колумбийский полузащитник Хамес Родригес стал игроком мексиканского Леона.

Игрок первую часть чемпионата провел в испанском Райо Вальекано, но сыграв всего 6 матчей попросил клуб расторгнуть с ним контракт по соглашению сторон. На днях эта просьба была принята испанцами.

Хамес подписал контракт с мексиканским клубом до конца 2025 года с опцией продления еще на год.

«Леон» – обладатель восьми чемпионских титулов Мексики. В следующем году команда примет участие в клубном чемпионате мира, где сыграет в одной группе с бразильским «Фламенго», тунисским «Эсперансом» и английским «Челси».