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Лига чемпионов
22 января 2025, 01:00 | Обновлено 22 января 2025, 01:11
852
0

Турнирная таблица Лиги чемпионов после яркого шоу Бенфики и Барселоны

Вечером 21 января состоялись поединки 7-го тура Лиги чемпионов

22 января 2025, 01:00 | Обновлено 22 января 2025, 01:11
852
0
Турнирная таблица Лиги чемпионов после яркого шоу Бенфики и Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 21 января состоялись поединки 7-го тура Лиги чемпионов.

В этот игровой день прошли 9 матчей, а еще столько же поединков запланированы на 22 января.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Настоящий триллер случился в матче между Бенфикой и Барселоной (4:5).

Ливерпуль удерживает лидерство с 7 победами подряд (21 очков из 21), второй идет Барселона (18).

В плей-офф Лиги чемпионов вышли:

  • Ливерпуль (21 очко), Барселона (18), Атлетико (15), Аталанта (14)
  • Арсенал. Байер, Интер, Астон Вилла, Брест, Монако, Лилль (по 13)

Донецкий Шахтер сыграет в немецком Гельзенкирхене против французского Бреста в следующий игровой день, 22 января.

У горняков остались определенные шансы на выход в плей-офф, для этого нужно побеждать Брест (22 января) и на выезде Боруссию Д (29 января). А также надеяться на неудачи конкурентов.

Топ-8 клубов выйдут в стадию 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, примут участие в 1/16 финала. 12 худших команд попрощаются с еврокубками.

⚽️ Лига чемпионов. 7-й тур, 21 января

  • 19:45. Аталанта – Штурм – 5:0
  • 19:45. Монако – Астон Вилла – 1:0
  • 22:00. Атлетико Мадрид – Байер – 2:1
  • 22:00. Бенфика – Барселона – 4:5
  • 22:00. Болонья – Боруссия Д – 2:1
  • 22:00. Брюгге – Ювентус – 0:0
  • 22:00. Ливерпуль – Лилль – 2:1
  • 22:00. Слован Братислава – Штутгарт – 1:3
  • 22:00. Црвена Звезда – ПСВ – 2:3

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ливерпуль 7 7 0 0 15 - 2 21
2 Барселона 7 6 0 1 26 - 11 18
3 Атлетико Мадрид 7 5 0 2 16 - 11 15
4 Аталанта 7 4 2 1 18 - 4 14
5 Арсенал 6 4 1 1 11 - 2 13
6 Байер 7 4 1 2 13 - 7 13
7 Интер Милан 6 4 1 1 7 - 1 13
8 Астон Вилла 7 4 1 2 9 - 4 13
9 Брест 6 4 1 1 10 - 6 13
10 Монако 7 4 1 2 13 - 10 13
11 Лилль 7 4 1 2 11 - 9 13
12 Бавария 6 4 0 2 17 - 8 12
13 Боруссия Д 7 4 0 3 19 - 11 12
14 Ювентус 7 3 3 1 9 - 5 12
15 Милан 6 4 0 2 12 - 9 12
16 ПСВ Эйндховен 7 3 2 2 13 - 10 11
17 Брюгге 7 3 2 2 6 - 8 11
18 Бенфика 7 3 1 3 14 - 12 10
19 Спортинг Лиссабон 6 3 1 2 11 - 9 10
20 Фейеноорд 6 3 1 2 14 - 15 10
21 Штутгарт 7 3 1 3 12 - 13 10
22 Реал Мадрид 6 3 0 3 12 - 11 9
23 Селтик 6 2 3 1 10 - 10 9
24 Манчестер Сити 6 2 2 2 13 - 9 8
25 Динамо Загреб 6 2 2 2 10 - 15 8
26 ПСЖ 6 2 1 3 6 - 6 7
27 Болонья 7 1 2 4 3 - 8 5
28 Шахтер Донецк 6 1 1 4 5 - 13 4
29 Спарта Прага 6 1 1 4 7 - 18 4
30 Жирона 6 1 0 5 4 - 10 3
31 Црвена Звезда 7 1 0 6 12 - 22 3
32 Штурм Грац 7 1 0 6 4 - 14 3
33 РБ Зальцбург 6 1 0 5 3 - 18 3
34 РБ Лейпциг 6 0 0 6 6 - 13 0
35 Слован Братислава 7 0 0 7 6 - 24 0
36 Янг Бойз 6 0 0 6 3 - 22 0
Полная таблица

📊 Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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