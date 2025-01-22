Турнирная таблица Лиги чемпионов после яркого шоу Бенфики и Барселоны

Вечером 21 января состоялись поединки 7-го тура Лиги чемпионов.

В этот игровой день прошли 9 матчей, а еще столько же поединков запланированы на 22 января.

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Настоящий триллер случился в матче между Бенфикой и Барселоной (4:5).

Ливерпуль удерживает лидерство с 7 победами подряд (21 очков из 21), второй идет Барселона (18).

В плей-офф Лиги чемпионов вышли:

Ливерпуль (21 очко), Барселона (18), Атлетико (15), Аталанта (14)

Арсенал. Байер, Интер, Астон Вилла, Брест, Монако, Лилль (по 13)

Донецкий Шахтер сыграет в немецком Гельзенкирхене против французского Бреста в следующий игровой день, 22 января.

У горняков остались определенные шансы на выход в плей-офф, для этого нужно побеждать Брест (22 января) и на выезде Боруссию Д (29 января). А также надеяться на неудачи конкурентов.

Топ-8 клубов выйдут в стадию 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, примут участие в 1/16 финала. 12 худших команд попрощаются с еврокубками.

⚽️ Лига чемпионов. 7-й тур, 21 января

19:45. Аталанта – Штурм – 5:0

19:45. Монако – Астон Вилла – 1:0

22:00. Атлетико Мадрид – Байер – 2:1

22:00. Бенфика – Барселона – 4:5

22:00. Болонья – Боруссия Д – 2:1

22:00. Брюгге – Ювентус – 0:0

22:00. Ливерпуль – Лилль – 2:1

22:00. Слован Братислава – Штутгарт – 1:3

22:00. Црвена Звезда – ПСВ – 2:3

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