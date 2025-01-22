Турнирная таблица Лиги чемпионов после яркого шоу Бенфики и Барселоны
Вечером 21 января состоялись поединки 7-го тура Лиги чемпионов
Вечером 21 января состоялись поединки 7-го тура Лиги чемпионов.
В этот игровой день прошли 9 матчей, а еще столько же поединков запланированы на 22 января.
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Настоящий триллер случился в матче между Бенфикой и Барселоной (4:5).
Ливерпуль удерживает лидерство с 7 победами подряд (21 очков из 21), второй идет Барселона (18).
В плей-офф Лиги чемпионов вышли:
- Ливерпуль (21 очко), Барселона (18), Атлетико (15), Аталанта (14)
- Арсенал. Байер, Интер, Астон Вилла, Брест, Монако, Лилль (по 13)
Донецкий Шахтер сыграет в немецком Гельзенкирхене против французского Бреста в следующий игровой день, 22 января.
У горняков остались определенные шансы на выход в плей-офф, для этого нужно побеждать Брест (22 января) и на выезде Боруссию Д (29 января). А также надеяться на неудачи конкурентов.
Топ-8 клубов выйдут в стадию 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, примут участие в 1/16 финала. 12 худших команд попрощаются с еврокубками.
⚽️ Лига чемпионов. 7-й тур, 21 января
- 19:45. Аталанта – Штурм – 5:0
- 19:45. Монако – Астон Вилла – 1:0
- 22:00. Атлетико Мадрид – Байер – 2:1
- 22:00. Бенфика – Барселона – 4:5
- 22:00. Болонья – Боруссия Д – 2:1
- 22:00. Брюгге – Ювентус – 0:0
- 22:00. Ливерпуль – Лилль – 2:1
- 22:00. Слован Братислава – Штутгарт – 1:3
- 22:00. Црвена Звезда – ПСВ – 2:3
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|7
|7
|0
|0
|15 - 2
|21
|2
|Барселона
|7
|6
|0
|1
|26 - 11
|18
|3
|Атлетико Мадрид
|7
|5
|0
|2
|16 - 11
|15
|4
|Аталанта
|7
|4
|2
|1
|18 - 4
|14
|5
|Арсенал
|6
|4
|1
|1
|11 - 2
|13
|6
|Байер
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|7
|Интер Милан
|6
|4
|1
|1
|7 - 1
|13
|8
|Астон Вилла
|7
|4
|1
|2
|9 - 4
|13
|9
|Брест
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|10
|Монако
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|11
|Лилль
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|12
|Бавария
|6
|4
|0
|2
|17 - 8
|12
|13
|Боруссия Д
|7
|4
|0
|3
|19 - 11
|12
|14
|Ювентус
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|15
|Милан
|6
|4
|0
|2
|12 - 9
|12
|16
|ПСВ Эйндховен
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|17
|Брюгге
|7
|3
|2
|2
|6 - 8
|11
|18
|Бенфика
|7
|3
|1
|3
|14 - 12
|10
|19
|Спортинг Лиссабон
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|20
|Фейеноорд
|6
|3
|1
|2
|14 - 15
|10
|21
|Штутгарт
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|22
|Реал Мадрид
|6
|3
|0
|3
|12 - 11
|9
|23
|Селтик
|6
|2
|3
|1
|10 - 10
|9
|24
|Манчестер Сити
|6
|2
|2
|2
|13 - 9
|8
|25
|Динамо Загреб
|6
|2
|2
|2
|10 - 15
|8
|26
|ПСЖ
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|27
|Болонья
|7
|1
|2
|4
|3 - 8
|5
|28
|Шахтер Донецк
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|29
|Спарта Прага
|6
|1
|1
|4
|7 - 18
|4
|30
|Жирона
|6
|1
|0
|5
|4 - 10
|3
|31
|Црвена Звезда
|7
|1
|0
|6
|12 - 22
|3
|32
|Штурм Грац
|7
|1
|0
|6
|4 - 14
|3
|33
|РБ Зальцбург
|6
|1
|0
|5
|3 - 18
|3
|34
|РБ Лейпциг
|6
|0
|0
|6
|6 - 13
|0
|35
|Слован Братислава
|7
|0
|0
|7
|6 - 24
|0
|36
|Янг Бойз
|6
|0
|0
|6
|3 - 22
|0
📊 Инфографика
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