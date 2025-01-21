Ляп Трубина, хет-трик, гол на 90+6. Барселона и Бенфика наклепали 9 голов

Во вторник, 21 января, прошел матч 7-го тура Лиги чемпионов между лиссабонской «Бенфикой» и каталонской «Барселоной».

Команды играли на Эштадиу да Луш в Лиссабоне.

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С первых минут команды начали играть в яркий футбол: на 2-й минуте Павлидис открыл счет в матче. На 13-йминуте встреч Левандовски сравнял счет с пенальти. После этого за 8 минут португальский коллектив забил 2 гола, оба раза это сделал Павлидис: голы на 22 и на 30 минутах игры дали его команде отрыв в 2 мяча, с которым команды ушли на перерыв при счете 3:1 на табло.

Второй тайм встречи начался более спокойно, пока на 64-й минуте Трубин не отдал плохой пас от своих ворот, который помог Рафинье отличиться голом и сократить отставание. Уже через 4 минуты Араухо срезал мяч в свои ворота и «Бенфика» вновь получила отрыв в 2 мяча, который был потерян через 9 минут: Левандовски реализовал пенальти. А на 85-й минуте вышедший на замену Эрик Гарсия и вовсе сравнял счет. На 6 добавленной минуте ко второму тайму Рафинья забил победный гол для испанского коллектива.

Матч закончился со счетом 4:5

После матча португальский коллектив занял 18-ю строчку с 10 очками, а «сине-гранатовые» заняли второе место турнирной таблицы с 19-ю очками.

Украинский голкипер хозяев поля Анатолий Трубин провел на поле весь матч.

Лига чемпионов. 7-й тур

Бенфика – Барселона – 4:5

Голы: Павлидис, 2, 22, 30 (пенальти), Араухо, 68 (автогол) – Левандовски, 13 (пенальти), 77 (пенальти), Рафинья, 64, 90+6, Гарсия, 85

Предупреждения: Каррерас, 76 – гави, 36, Кунде, 66

Бенфика: Трубин, Каррерас, Отаменди, Силва, Араужо, Кокчу (Роллхейсер, 87), Луис, Аурснес (Барреиро, 61), Шейлдеруп, Павлидис (Амдуни, 80), Актюркоглу (Ба, 71)

Барселона: Щенсны, Бальде (Торрес, 74), Кубарси, Араухо, Кунде, Педри, Касадо (де Йонг), Рафинья, Гави (Фермин Лопес), Ямал, Левандовски

Фото матча: