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  4. Ляп Трубина, хет-трик, гол на 90+6. Барселона и Бенфика наклепали 9 голов
Лига Чемпионов
Бенфика
21.01.2025 22:00 – FT 4 : 5
Барселона
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Лига чемпионов
21 января 2025, 23:59 | Обновлено 22 января 2025, 00:10
3004
48

Ляп Трубина, хет-трик, гол на 90+6. Барселона и Бенфика наклепали 9 голов

Невероятный матч закончился со счетом 4:5

21 января 2025, 23:59 | Обновлено 22 января 2025, 00:10
3004
48
Ляп Трубина, хет-трик, гол на 90+6. Барселона и Бенфика наклепали 9 голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона

Во вторник, 21 января, прошел матч 7-го тура Лиги чемпионов между лиссабонской «Бенфикой» и каталонской «Барселоной».

Команды играли на Эштадиу да Луш в Лиссабоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

С первых минут команды начали играть в яркий футбол: на 2-й минуте Павлидис открыл счет в матче. На 13-йминуте встреч Левандовски сравнял счет с пенальти. После этого за 8 минут португальский коллектив забил 2 гола, оба раза это сделал Павлидис: голы на 22 и на 30 минутах игры дали его команде отрыв в 2 мяча, с которым команды ушли на перерыв при счете 3:1 на табло.

Второй тайм встречи начался более спокойно, пока на 64-й минуте Трубин не отдал плохой пас от своих ворот, который помог Рафинье отличиться голом и сократить отставание. Уже через 4 минуты Араухо срезал мяч в свои ворота и «Бенфика» вновь получила отрыв в 2 мяча, который был потерян через 9 минут: Левандовски реализовал пенальти. А на 85-й минуте вышедший на замену Эрик Гарсия и вовсе сравнял счет. На 6 добавленной минуте ко второму тайму Рафинья забил победный гол для испанского коллектива.

Матч закончился со счетом 4:5

После матча португальский коллектив занял 18-ю строчку с 10 очками, а «сине-гранатовые» заняли второе место турнирной таблицы с 19-ю очками.

Украинский голкипер хозяев поля Анатолий Трубин провел на поле весь матч.

Лига чемпионов. 7-й тур

Бенфика – Барселона – 4:5

Голы: Павлидис, 2, 22, 30 (пенальти), Араухо, 68 (автогол) – Левандовски, 13 (пенальти), 77 (пенальти), Рафинья, 64, 90+6, Гарсия, 85

Предупреждения: Каррерас, 76 – гави, 36, Кунде, 66

Бенфика: Трубин, Каррерас, Отаменди, Силва, Араужо, Кокчу (Роллхейсер, 87), Луис, Аурснес (Барреиро, 61), Шейлдеруп, Павлидис (Амдуни, 80), Актюркоглу (Ба, 71)

Барселона: Щенсны, Бальде (Торрес, 74), Кубарси, Араухо, Кунде, Педри, Касадо (де Йонг), Рафинья, Гави (Фермин Лопес), Ямал, Левандовски

Фото матча:

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Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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Комментарии 48
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Сергей Ионов
Знову клоун Макеле спотворив гру. На Ямалі то точка, а в інший бік ні-ні. Аж свистог глотав так фоли малював щоб Барсу витягнути за труси. І звичайно, жодного повтору останньої атаки  Бенфіки. Позорне уєфа
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+11
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Nordenus
Не матч, а космос!
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+9
Dfbj
З помилки Трубіна все почалося в другому таймі, а до того грали стабільно
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+8
🔱Avtoigor🔱
Я вже думав нічия і буде свисток, але арбітр мабуть його проковтнув
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+4
Обсервер Влад
Труба ще той бокопор. Трубін спустив перемогу Бенфіки в трубу
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+4
Nina Sova
футбол с другой галактики! суперматч!!!
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+3
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TolsTIyELF
Супер сэйв в первом тайме, супер глупость во втором. Трубин всегда супер. Мог теоретически взять пенальти, возможно четвертый мяч, последний из под заща тоже, в общем, не очень матч от него. 
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+3
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🔱Avtoigor🔱
Однозначно про#б Трубіна, вигравати, а потім все просрати, десь я таке вже бачив у матчі з ПСВ Кротовня
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+2
Серж
В этом весь Трубин. Два потянул, потом два пустил. Короче игрок матча сегодня.
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+2
Pavel_i_CO
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+1
sahka1981
Матч класний.  Бенфіка наче і розривала Барсу, але дикий ляп Трубіна перевернув гру, четвертий гол також на його совісті, просто в нього головою пробили, таке потрібно відбивати. Ну а 5 гол Барси на останніх секундах це щось звісно.
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+1
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Перший Серед Рівних
Два клоуна в воротах.
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0
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odiniznashih
Судья внаглую тянул Барсу, ему надо в упл судить
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0
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Samuel
Нащо взагалі додавати якісь хвилини, краще грати поки Барселона не виграє
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0
pol-55
Шаленний!Тренер Бенфіки протупив,ладно поміняв Лисого він запоров два явні моменти,але чому змінив коренастого Шведа,він був на мій погляд *левом *в Бенфіці,хотів тримати рахунок і результат.Луніну цей матч *не в копілку*
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0
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Отаман
Хтось знає, на якому місці зараз фк ганьба суркіса та медведчука у лізі європи, чомусь ніде немає про це інформації!?
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-1
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Viktor Shuper
самий безбашенний матч, який я бачив за останній рік, не менше! це просто ЖЕСТЯК з першої і до останньої хвилини.
до Трубіна питання можуть бути хіба в одному голі. всі інші - ну там без шансів, чесно кажучи. то в упор розстрілюють, то пенки.
але матч топіще, таке не забувається!
хто вірив після 3:1 в перемогу Барси чи хоча б нічию?) а після 4:2? а тут таке, я просто в шоці бляха!
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-1
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vbrjkf
Класний матч... якби не суддя. На останній хвилині  пеналь в ворота Барси не поставив, там явно був поштовх в спину. Куди дивиться ВАР!? Рафінья теж мабуть заліз в офсайд - момент передачі не показали. Коротше - запитань до суддів уйма...  
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contr
Трубін рахіт і дно ! Дірка ! Даун !
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-2
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Maxcrimea10
Iспанiя сьогоднi запалила весь тур! Vamos!🍺
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