Ханси ФЛИК: «Бенфика была очень хороша, у них очень хорошие игроки»

Вечером 21 января состоялись поединки 7-го тура Лиги чемпионов.

В этот игровой день прошли 9 матчей, а еще столько же поединков запланированы на 22 января.

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Настоящий триллер случился в матче ЛЧ между Бенфикой и Барселоной (4:5).

Ханси Флик, главный тренер «Барселоны»: «Я считаю, «Бенфика» была очень хороша. Это одна из лучших команд в переходах в атаку, и мы могли это видеть сегодня. У них в команде отличные игроки, и я думаю, что тренер Бруну Лаже проделал отличную работу».

Рафинья, лучший игрок матча: «Мы знали, что будет тяжело. Мы знали, насколько они хороши, особенно играя перед своими болельщиками, своими игроками по отдельности и как команда. Но важно то, что мы знали, что должны сохранять концентрацию на протяжении всей игры.

Мы пришли с настроем, что сможем переломить ход игры, забить второй гол, чтобы вернуться в игру, и нам удалось сделать и играть до самого конца. Мы никогда не сдавались и сумели одержать победу».

Мы знаем свой потенциал, то, как мы работаем, наш тренер доверяет нам, а мы, игроки, доверяем нашей работе. Я думаю, это самое главное, независимо от результата, потому что мы знаем, что всегда можем переломить ситуацию».

Бруну Лаже, главный тренер Бенфики: «Огромное разочарование результатом. Огромная гордость за игру и поддержку команды от начала до конца. Мы должны собраться. Мы должны смотреть вперед, учиться на результате, на последних минутах игры».

Флорентину Луиш, полузащитник «Бенфики»: «У нас команда, которая может победить любого соперника в Лиге чемпионов. Если мы будем в лучшей форме и на пике своих возможностей, мы сможем конкурировать с кем угодно, и сегодня это было ясно всем. К сожалению, в конце мы пропустили гол, которого не ожидали, но нам нужно двигаться дальше и учиться на своих ошибках».

Вангелис Павлидис, нападающий Бенфики: «Конечно, я доволен голами, но я не могу быть счастлив, потому что мы проиграли игру. Игра была такой нестабильной, но я думаю, что мы играли очень хорошо. Как минимум, мы должны были сохранить одно очко, и я думаю, что мы могли бы также набрать три очка против топ-клуба».