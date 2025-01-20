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Бенфика
21.01.2025 22:00 - : -
Барселона
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Лига чемпионов
20 января 2025, 17:53 |
89
0

Бенфика – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 21 января в 22:00 по Киеву

20 января 2025, 17:53 |
89
0
Бенфика – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бенфика – Барселона

Во вторник, 21 января, состоится матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Бенфика» и «Барселона».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Да Луж», который находится в Лиссабоне.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Бенфика – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Бенфика – Барселона
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Трансляция матча В эфире

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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