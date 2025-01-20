Лига чемпионов20 января 2025, 17:53 |
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Бенфика – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 21 января в 22:00 по Киеву
20 января 2025, 17:53 |
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Во вторник, 21 января, состоится матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Бенфика» и «Барселона».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Да Луж», который находится в Лиссабоне.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Бенфика – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бенфика – БарселонаСмотреть трансляцию
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