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21.01.2025 22:00 - : -
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Лига чемпионов
21 января 2025, 13:17 | Обновлено 21 января 2025, 14:31
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Бенфика – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 21 января в 22:00 по Киеву

21 января 2025, 13:17 | Обновлено 21 января 2025, 14:31
303
0
Бенфика – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

21 января на «Эштадиу да Луш» пройдет матч 7-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Бенфика» встретится с «Барселоной». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Бенфика

Команда в прошлом сезоне пыталась сохранить свой чемпионский титул. Но все же упорная гонка в Примейре была закончена триумфом соседа и врага, Спортинга. Тем не менее, Рогеру Шмидту давали еще шанс, и только после того, как орлы начали с осечек в новом розыгрыше, его заменили Бруну Лаже. Уже с ним начинали Лигу чемпионов с побед не только с Црвеной Звездой, но и с Атлетико, причем разгромили соседей 4:0. Потом, правда, португальцы уступили и Фейеноорду, и Баварии, а после победы над Монако не смогли забить нестабильной Болонье. Но и 10 очков вполне достаточно, чтобы сейчас переключить основной фокус внимания на внутреннюю арену, где идет упорная борьба с Порту и Спортингом за лидерство. Первый трофей, кстати, уже взяли: в серии пенальти победили в Кубке Лиги.

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Барселона

Клуб в прошлом сезоне осталась вообще без трофеев. Такого не простили даже Хави - Лапорта, пусть и не без сомнений, но уволил легенду. Его сменил Флик, но как же нестабильно играют сине-гранатовые! Они уверенно лидировали в Примере, но потом напрочь провалили концовку 2024-го года, пропустив выше Реал с Атлетико, и показав убогую статистику. Сейчас пытаются исправить положение. Противоречивыми получились итоги прошлого года в Лиге чемпионов. Там начинали с поражения Монако, но потом выиграли у всех остальных соперников. А давнего соперника, Баварию, наконец-то обыграли, причем Левандовски и компания разгромили немцев 5:0. Но при этом пропустили дважды от Црвены Звезды, впрочем, разгромив ее 5:2.

Статистика личных встреч

Всего соседи отыграли восемь матчей, и Барселона победила трижды. Но свою единственную победу орлы взяли во время крайних противостояний, в 2021-м году.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом гостей из Каталонии. Но скучать точно не придется, обе стороны играют зрелищно. Ждем тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,615).

Прогноз Sport.ua
Бенфика
21 января 2025 -
22:00
Барселона
Тотал больше 3.0 1.61 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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