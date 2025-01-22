Выиграла сет у 14-й ракетки. Свитолина не сумела выйти в полуфинал Aus Open
Элина в трех партиях проиграла Мэдисон Киз в четвертьфинале австралийского мейджора
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.
В четвертьфинале украинка в трех сетах проиграла 14-й ракетке мира Мэдисон Киз из США.
Australian Open 2025. 1/4 финала
Элина Свитолина (Украина) [28] – Мэдисон Киз [19] – 6:3, 3:6, 4:6
Это была шестая встреча соперниц. Счет стал 4:2 в пользу американки.
В полуфинале австралийского мейджора Киз сыграет против победительницы противостояния Эмма Наварро (США, WTA 8) – Ига Свентек (Польша, WTA 2).
Свитолина провела 12-й четвертьфинал на уровне турниров Grand Slam и 3-й на кортах Мельбурна. Титулованная украинка боролась за свой четвертый четвертьфинал на мейджорах и первый в Австралии.
Киз вышла в свой 7-й полуфинал на слэмах, в частности в третий на Australian Open. Ее лучшим результатом на мейджорах является финал US Open 2017.
Элина на АО-2025 успела переиграть Сорану Кырстю, Кэролайн Доулхайд, Жасмин Паолини и Веронику Кудерметову. Мэдисон, помимо Элины, прошла Энн Ли, Елену-Габриэлу Русе, Даниэль Коллинс и Елену Рыбакину.
Несмотря на поражение, Элину можно только поблагодарить за столь достойное выступления на Australian Open!
*don't say it*— #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2025
*don't say it*
*don't say it*
*don't say it*
*don't say it*
Keys unlocks her third #AusOpen semifinal, extending her unbeaten streak to 10 matches, winning 3-6 6-3 6-4 😍@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AO2025 pic.twitter.com/37AnFLtu9z
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Шкода, бо все було в руках Еліни, поки чомусь не втратила впевненість в своїй грі. Втрачений шанс, розкішний подарунок американці.
Фінальна крапка така собі, але турнір все ж таки варто визнати успішним.
Ну нічого, Кіз молодець, проявила характер, повернула себе до гри, також заслужила на півфінал
Велике спасибі Еліні! ❤️🇺🇦
Успіхів Медісон 🏆
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