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  4. Выиграла сет у 14-й ракетки. Свитолина не сумела выйти в полуфинал Aus Open
Australian Open
22 января 2025, 04:35 | Обновлено 22 января 2025, 04:47
2180
29

Выиграла сет у 14-й ракетки. Свитолина не сумела выйти в полуфинал Aus Open

Элина в трех партиях проиграла Мэдисон Киз в четвертьфинале австралийского мейджора

22 января 2025, 04:35 | Обновлено 22 января 2025, 04:47
2180
29
Выиграла сет у 14-й ракетки. Свитолина не сумела выйти в полуфинал Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В четвертьфинале украинка в трех сетах проиграла 14-й ракетке мира Мэдисон Киз из США.

Australian Open 2025. 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) [28] – Мэдисон Киз [19] – 6:3, 3:6, 4:6

Это была шестая встреча соперниц. Счет стал 4:2 в пользу американки.

В полуфинале австралийского мейджора Киз сыграет против победительницы противостояния Эмма Наварро (США, WTA 8) – Ига Свентек (Польша, WTA 2).

Свитолина провела 12-й четвертьфинал на уровне турниров Grand Slam и 3-й на кортах Мельбурна. Титулованная украинка боролась за свой четвертый четвертьфинал на мейджорах и первый в Австралии.

Киз вышла в свой 7-й полуфинал на слэмах, в частности в третий на Australian Open. Ее лучшим результатом на мейджорах является финал US Open 2017.

Элина на АО-2025 успела переиграть Сорану Кырстю, Кэролайн Доулхайд, Жасмин Паолини и Веронику Кудерметову. Мэдисон, помимо Элины, прошла Энн Ли, Елену-Габриэлу Русе, Даниэль Коллинс и Елену Рыбакину.

Несмотря на поражение, Элину можно только поблагодарить за столь достойное выступления на Australian Open!

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина и Мэдисон Киз
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз
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Элина Свитолина Мэдисон Киз Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 29
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introvert
Подача, подача і ще раз подача. Все контролювала, раніше за Медісон знайшла свою гру, раніше пристосувалась до вітру - поки не втратила першу подачу. А потім і прийом, бо приймала Еліна занадто далеко за задньою лінією, м`яч летів слабенько, і в Кіз змести такий прийом з корту не було жодних проблем. Повернула суперницю в матч, Медісон сказала дякую, додала в потужності, пішла до сітки, перестала помилятись - і вже не відпустила.
Шкода, бо все було в руках Еліни, поки чомусь не втратила впевненість в своїй грі. Втрачений шанс, розкішний подарунок американці.
Фінальна крапка така собі, але турнір все ж таки варто визнати успішним.
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+7
C.Пеклов
Таки не вистачило сил на 5 матч,Кіз виглядала свіжішою.Але все рівно Еліна боролася до кінця.,молодець!Мало хто перед АО очікував такий гарний результат!Успіхів в наступних турнірах, ти краща серед наших!
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+6
Walle
Ех, прикро так програвати. З тим, що сьогодні продемонструвала Еліна, цілком можна було розраховувати на півфінал. Якби подача не зникла у важливий момент чи Кіз наробила ще декілька помилок...
Ну нічого, Кіз молодець, проявила характер, повернула себе до гри, також заслужила на півфінал 
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+6
introvert
Запам`ятався божевільний розіграш при виході до сітки в четвертому геймі другої партії - мабуть, кращий удар Еліни зльоту за всю тенісну кар`єру. Але вийшов він явно випадково, і, як і будь-яка випадковість, так і залишився епізодом.
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+4
Показать Скрыть 2 ответа
Arctic
Чудовий теніс від обох, в першому сеті взагалі супер, в третьому виграли нерви, в Медісон вони виявилися трішки міцніші,  бо Еліна мала прості шанси відігратися, але через хвилювання не зробила брейку, тому ось так...
Велике спасибі Еліні! ❤️🇺🇦
Успіхів Медісон 🏆
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+3
Leonidas B
Вітаємо Еліну з дуже гідним виступом, бо на це ніхто не розраховував, в матчі Кіз була як невтомний робот, Еліні забракло кондицій, бо тривале відновлення не дало набрати оптимальну форму. Далі чекаємо на нові перемоги, бережи себе Еліна!
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+3
Fdail
Не змогла справитися Еліна з подачею Кіз,а подає американка справді гарно. Потужна перша, якою вона відкриває собі корт для страйкерського форхенду й друга подача, повільна але доволі вкручена , тому таким чином Кіз намагалася згасити усі спроби тиснути на неї з першого удару. Друга від Кіз - це те,що треба взяти на замітку великій кількості гравчинь у турі. Найобразливіше,що Медісон вийде в півфінал й проти ментально складної топгравчині просто розлупить усі удари по аутам ,замість такої гри. А Еліна неймовірно боролась, вигризаючи захищала брейки ,підвела якість фізичної підготовки. Форму треба поліпшувати й уже на рг чи вімі мати пік гри.
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+3
Oleksa
Та що ж таке з подачею… Прикро.
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+3
Santk86
Элина очень пассивно сегодня играла, пока соперница ошибалась эта тактика проходила, но только соперница стала все попадать ответить Свитолиной было нечем. Конечно решающим моментом игры было начала второго сета, два раза на подаче Киз было 0:30 и Свитолина ее не смогла дожать, а потом уже было поздно
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+2
Vitason
Блин,видна была стратегия тренера закидывать под бекхенд в первом сете работало,но а дальше приловчилась Киз! Сильная подача,плюс сильный форхенд,вот залог успеха Киз
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+2
mevast
Суперниця не дала можливості Еліні зачепитись за півфінал. На жаль Еліна поступилась по всім компонентам гри за виключенням НП . і разом з тим, на фоні слабкоі гри інших дівчат, виступ її треба оцінити вдалим. Надіємось на хорошу фізичну форму та високі результати на протязі сезону.
 Післямова. Редакція, виправте помилку в тексті.
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+1
aleks8-48
Може воно і до кращого. Після операції та тривалої ігрової перерви стільки матчів поспіль на такому рівні,це занадто небеспечно для збереження здоров'я за для майбутніх перемог. Дійти до такої стадії на ВШ - це вже є велика перемога з якою Еліну і вітаю.
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+1
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Vitason
Вот вам и недостаток первой подачи и наоборот,Киз сильно подаёт выбивая Елину,а дальше просто добивает,как обидно!! Был шанс при счёте 15-30 в пользу Свитолиной,в последнем розыгрыше,но она обидно не попадает в корт
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+1
Vitaly Kozak
Всього по одному програному гейму на своїй подачі у другому і третьому сетах і все. Сама на жаль не зачепилась в них на подачах суперниці.
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0
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Vlad Holl
Думав - у Кіз це 10 гра підряд , а у Світоліної 5 , то перевага буде за Еліною , але гирі на ногах були якраз у неї. 49 віннерсів у Кіз , а це говорить, що Еліна гарно накидувала під удар. Не очікував такої пасивної гри і надію тому давали попередні ігри - агресивні і на одному диханні. Дуже шкода.
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0
Nba37
Ну если пассивно играть, как сегодня то ты никогда не пройдешь эту стадию 1/4 на Ао, она до сих пор непреодолимая на Ао для Свитолиной, надеяться на ошибки Киз ни к чему это не приведёт, когда украинские теннисистки научаться стабильно подавать, тогда и придут победы на большом шлеме, А так будут в 1/4 или полуфинале,это максимум для них 
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-2
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Перший Серед Рівних
Уви
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-2
FanRybki
🇺🇦Передусім, подякуємо славним ЗСУ і незламним силам ППО за тиху ніч і що мали змогу дивитись і вболівати на Aus Open. 😢Очень жаль за итог, но мы всё-равно любим и разделяем как радость побед, так и горечь поражений, со всеми нашими славянскими девушками-теннисистками🥰🥰🥰. Теперь все надежды на нашу мощную🤜 польскую сестру Игу🇵🇱, что вынесет обидчицу милой Рыбки🐟💖 и нашей Эли❤️🇺🇦. Слава ЗСУ. Слава Україні! До нових перемог!🇺🇦
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-8
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