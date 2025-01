Выиграла сет у 14-й ракетки. Свитолина не сумела выйти в полуфинал Aus Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В четвертьфинале украинка в трех сетах проиграла 14-й ракетке мира Мэдисон Киз из США.

Australian Open 2025. 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) [28] – Мэдисон Киз [19] – 6:3, 3:6, 4:6

Это была шестая встреча соперниц. Счет стал 4:2 в пользу американки.

В полуфинале австралийского мейджора Киз сыграет против победительницы противостояния Эмма Наварро (США, WTA 8) – Ига Свентек (Польша, WTA 2).

Свитолина провела 12-й четвертьфинал на уровне турниров Grand Slam и 3-й на кортах Мельбурна. Титулованная украинка боролась за свой четвертый четвертьфинал на мейджорах и первый в Австралии.

Киз вышла в свой 7-й полуфинал на слэмах, в частности в третий на Australian Open. Ее лучшим результатом на мейджорах является финал US Open 2017.

Элина на АО-2025 успела переиграть Сорану Кырстю, Кэролайн Доулхайд, Жасмин Паолини и Веронику Кудерметову. Мэдисон, помимо Элины, прошла Энн Ли, Елену-Габриэлу Русе, Даниэль Коллинс и Елену Рыбакину.

Несмотря на поражение, Элину можно только поблагодарить за столь достойное выступления на Australian Open!

