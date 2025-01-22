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Australian Open
22 января 2025, 03:06 |
92
0

Эмма Наварро – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Australian Open 2025 22 января в 04:00 по Киеву

22 января 2025, 03:06 |
92
0
Эмма Наварро – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

22 января состоится матч 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии 2025 между Эммой Наварро (США, WTA 8) и Игой Свентек (Польша, WTA 2).

Поединок пройдет вторым запуском на Rod Laver Arena после игры Свитолина – Киз. Ориентировочное время начала игры – 04:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Иги.

Победительница противостояния сыграет либо против Элины Свитолиной, либо против Мэдисон Киз.

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Эмма Наварро Ига Свёнтек Australian Open 2025 смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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