Эмма Наварро – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 января состоится матч 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии 2025 между Эммой Наварро (США, WTA 8) и Игой Свентек (Польша, WTA 2).

Поединок пройдет вторым запуском на Rod Laver Arena после игры Свитолина – Киз. Ориентировочное время начала игры – 04:00 по Киеву.

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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Иги.

Победительница противостояния сыграет либо против Элины Свитолиной, либо против Мэдисон Киз.

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