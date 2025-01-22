Эмма Наварро – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Australian Open 2025 22 января в 04:00 по Киеву
22 января состоится матч 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии 2025 между Эммой Наварро (США, WTA 8) и Игой Свентек (Польша, WTA 2).
Поединок пройдет вторым запуском на Rod Laver Arena после игры Свитолина – Киз. Ориентировочное время начала игры – 04:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Иги.
Победительница противостояния сыграет либо против Элины Свитолиной, либо против Мэдисон Киз.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец в очередной раз объявил о завершении карьеры
Украинский форвард хочет воссоединиться с семьей