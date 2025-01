22 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) вышла на матч 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии 2025 против Мэдисон Киз (США, WTA 14).

Поединок стартовал в 02:30 по Киев на центральной арене турнира – Rod Laver Arena.

Первый сет украинка взяла со счетом 6:3. Во второй партии Мэдисон повела 2:1 и заработала два брейк-поинта при 40:15 на приеме, а затем сделала А:40. Элина отыграла третий и последний брейк-поинт в этом гейме очень эффектно – Киз срезала украинке под сетку и была уверено, что забрала очко.

Но Свитолина добежала до мяча, сумел перебить сетку, Киз моментально ответила и Элина невероятным образом успела подставить ракетку и забрать поинт! Вскоре Элина закрыла за собой и сам гейм.

Sport.ua проводит видеотрансляцию матча Свитолина – Киз.

ВИДЕО. Что за реакция! Свитолина взяла суперпоинт в четвертьфинале Aus Open

