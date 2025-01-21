22 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В четвертьфинале украинка сыграет против Мэдисон Киз (США, WTA 14). Поединок запланирован 1-м запуском на Rod Laver Arena. Ориентировочное время начала игры – 02:30 по Киеву.

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Это будет шестая встреча соперниц. Счет 3:2 в пользу Киз.

Победительница противостояния в полуфинале сыграет либо против Эммы Наварро (США, WTA 8), либо против Иги Свентек (Польша, WTA 2).

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