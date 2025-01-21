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Australian Open
21 января 2025, 14:07 |
275
0

Элина Свитолина – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Australian Open 2025 21 января в 02:30 по Киеву

21 января 2025, 14:07 |
275
0
Элина Свитолина – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

22 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В четвертьфинале украинка сыграет против Мэдисон Киз (США, WTA 14). Поединок запланирован 1-м запуском на Rod Laver Arena. Ориентировочное время начала игры – 02:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет шестая встреча соперниц. Счет 3:2 в пользу Киз.

Победительница противостояния в полуфинале сыграет либо против Эммы Наварро (США, WTA 8), либо против Иги Свентек (Польша, WTA 2).

📺 Видеотрансляция

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Элина Свитолина Мэдисон Киз смотреть онлайн Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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