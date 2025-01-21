Таблица Лиги Европы. Динамо набрало первое очко, но остается последним
Киевское Динамо сыграло вничью с Галатасараем со счетом 3:3
21 января в 17:30 киевское «Динамо» на выезде провело матч 7-го тура Лиги Европы против турецкого «Галатасарая» (3:3).
Команды встречались на стадионе Rams Park в Стамбуле.
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Зрители увидели 6 голов. Динамо, проигрывая 1:3, сумело отыграться в конце матча благодаря дублю опытного Андрея Ярмоленко.
Динамо набрало первое очко в Лиге Европы по итогам 7 матчей, но остается на последней 36-й позиции. Остальные матчи 7-го тура пройдут 23 января.
Последнюю игру киевская команда проведет 30 января в немецком городе Гамбург против РФШ Рига.
⚽️ Лига Европы. 7-й тур, 21 января
Галатасарай (Турция) – Динамо Киев (Украина) – 3:3
Голы: Давинсон Санчес, 6, Бардакджи, 22, Осимхен, 53 (пен) – Ванат, 45, Ярмоленко, 68, 81
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Лацио
|6
|5
|1
|0
|14 - 3
|16
|2
|Атлетик Бильбао
|6
|5
|1
|0
|11 - 2
|16
|3
|Андерлехт
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|4
|Лион
|6
|4
|1
|1
|15 - 7
|13
|5
|Галатасарай
|7
|3
|4
|0
|18 - 14
|13
|6
|Айнтрахт Ф
|6
|4
|1
|1
|12 - 8
|13
|7
|Манчестер Юнайтед
|6
|3
|3
|0
|12 - 8
|12
|8
|Глазго Рейнджерс
|6
|3
|2
|1
|13 - 7
|11
|9
|Тоттенхэм
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|10
|ФКСБ
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|11
|Аякс
|6
|3
|1
|2
|14 - 6
|10
|12
|Реал Сосьедад
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|13
|Будё-Глимт
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|14
|Рома
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|15
|Олимпиакос Пирей
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|16
|Ференцварош
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|17
|Виктория Пльзень
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|18
|Порту
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|19
|АЗ Алкмаар
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|20
|Юнион Сент-Жилуаз
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|21
|Фенербахче
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|22
|ПАОК
|6
|2
|1
|3
|10 - 8
|7
|23
|Мидтьюлланд
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|24
|Эльфсборг
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|25
|Брага
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|26
|Хоффенхайм
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|27
|Маккаби Тель-Авив
|6
|2
|0
|4
|7 - 13
|6
|28
|Бешикташ
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|29
|Славия Прага
|6
|1
|1
|4
|5 - 7
|4
|30
|Твенте
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|31
|Мальмё
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|32
|Лудогорец
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|33
|Карабах
|6
|1
|0
|5
|4 - 14
|3
|34
|РФШ
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
|35
|Ницца
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
|36
|Динамо Киев
|7
|0
|1
|6
|4 - 18
|1
📊 Инфографика
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