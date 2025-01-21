Таблица Лиги Европы. Динамо набрало первое очко, но остается последним

21 января в 17:30 киевское «Динамо» на выезде провело матч 7-го тура Лиги Европы против турецкого «Галатасарая» (3:3).

Команды встречались на стадионе Rams Park в Стамбуле.

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Зрители увидели 6 голов. Динамо, проигрывая 1:3, сумело отыграться в конце матча благодаря дублю опытного Андрея Ярмоленко.

Динамо набрало первое очко в Лиге Европы по итогам 7 матчей, но остается на последней 36-й позиции. Остальные матчи 7-го тура пройдут 23 января.

Последнюю игру киевская команда проведет 30 января в немецком городе Гамбург против РФШ Рига.

⚽️ Лига Европы. 7-й тур, 21 января

Галатасарай (Турция) – Динамо Киев (Украина) – 3:3

Голы: Давинсон Санчес, 6, Бардакджи, 22, Осимхен, 53 (пен) – Ванат, 45, Ярмоленко, 68, 81

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