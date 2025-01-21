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Лига Европы
21 января 2025, 20:55 | Обновлено 21 января 2025, 21:04
2064
1

Таблица Лиги Европы. Динамо набрало первое очко, но остается последним

Киевское Динамо сыграло вничью с Галатасараем со счетом 3:3

21 января 2025, 20:55 | Обновлено 21 января 2025, 21:04
2064
1
Таблица Лиги Европы. Динамо набрало первое очко, но остается последним
Getty Images/Global Images Ukraine

21 января в 17:30 киевское «Динамо» на выезде провело матч 7-го тура Лиги Европы против турецкого «Галатасарая» (3:3).

Команды встречались на стадионе Rams Park в Стамбуле.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Зрители увидели 6 голов. Динамо, проигрывая 1:3, сумело отыграться в конце матча благодаря дублю опытного Андрея Ярмоленко.

Динамо набрало первое очко в Лиге Европы по итогам 7 матчей, но остается на последней 36-й позиции. Остальные матчи 7-го тура пройдут 23 января.

Последнюю игру киевская команда проведет 30 января в немецком городе Гамбург против РФШ Рига.

⚽️ Лига Европы. 7-й тур, 21 января

Галатасарай (Турция) – Динамо Киев (Украина) – 3:3

Голы: Давинсон Санчес, 6, Бардакджи, 22, Осимхен, 53 (пен) – Ванат, 45, Ярмоленко, 68, 81

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Лацио 6 5 1 0 14 - 3 16
2 Атлетик Бильбао 6 5 1 0 11 - 2 16
3 Андерлехт 6 4 2 0 11 - 6 14
4 Лион 6 4 1 1 15 - 7 13
5 Галатасарай 7 3 4 0 18 - 14 13
6 Айнтрахт Ф 6 4 1 1 12 - 8 13
7 Манчестер Юнайтед 6 3 3 0 12 - 8 12
8 Глазго Рейнджерс 6 3 2 1 13 - 7 11
9 Тоттенхэм 6 3 2 1 11 - 7 11
10 ФКСБ 6 3 2 1 7 - 5 11
11 Аякс 6 3 1 2 14 - 6 10
12 Реал Сосьедад 6 3 1 2 10 - 6 10
13 Будё-Глимт 6 3 1 2 10 - 9 10
14 Рома 6 2 3 1 8 - 5 9
15 Олимпиакос Пирей 6 2 3 1 5 - 3 9
16 Ференцварош 6 3 0 3 11 - 10 9
17 Виктория Пльзень 6 2 3 1 10 - 9 9
18 Порту 6 2 2 2 12 - 10 8
19 АЗ Алкмаар 6 2 2 2 9 - 9 8
20 Юнион Сент-Жилуаз 6 2 2 2 5 - 5 8
21 Фенербахче 6 2 2 2 7 - 9 8
22 ПАОК 6 2 1 3 10 - 8 7
23 Мидтьюлланд 6 2 1 3 5 - 7 7
24 Эльфсборг 6 2 1 3 8 - 11 7
25 Брага 6 2 1 3 7 - 10 7
26 Хоффенхайм 6 1 3 2 5 - 8 6
27 Маккаби Тель-Авив 6 2 0 4 7 - 13 6
28 Бешикташ 6 2 0 4 6 - 13 6
29 Славия Прага 6 1 1 4 5 - 7 4
30 Твенте 6 0 4 2 4 - 7 4
31 Мальмё 6 1 1 4 6 - 12 4
32 Лудогорец 6 0 3 3 3 - 8 3
33 Карабах 6 1 0 5 4 - 14 3
34 РФШ 6 0 2 4 5 - 12 2
35 Ницца 6 0 2 4 6 - 14 2
36 Динамо Киев 7 0 1 6 4 - 18 1
Полная таблица

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Галатасарай Динамо Киев Лига Европы Андрей Ярмоленко Галатасарай - Динамо статистические расклады выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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avk2307
Для меня интересен заголовок после финального тура ЛЧ и ЛЕ. Там будет весело
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