ОФИЦИАЛЬНО. Будущий соперник Шахтера в ЛЧ уволил главного тренера

Дортмундская «Боруссия» официально объявила об увольнении главного тренера первой команды клуба Нури Шахина.

Отмечается, что такое решение было принято сразу после поражения в матче 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов от «Болоньи» (1:2).

На данный момент «шмели» идут на 10-м месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 25 очков в 18 матчах чемпионата. В Лиге чемпионов команда с 12 баллами идет 13-й в общем зачете.

Напомним, 29 января 2025 года состоится финальный матч основного этапа Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и донецким «Шахтером».