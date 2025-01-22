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Германия
22 января 2025, 10:15 |
1126
5

ОФИЦИАЛЬНО. Будущий соперник Шахтера в ЛЧ уволил главного тренера

Нури Шахин покинул пост коуча дортмундской «Боруссии»

22 января 2025, 10:15 |
1126
5
ОФИЦИАЛЬНО. Будущий соперник Шахтера в ЛЧ уволил главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Нури Шахин

Дортмундская «Боруссия» официально объявила об увольнении главного тренера первой команды клуба Нури Шахина.

Отмечается, что такое решение было принято сразу после поражения в матче 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов от «Болоньи» (1:2).

На данный момент «шмели» идут на 10-м месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 25 очков в 18 матчах чемпионата. В Лиге чемпионов команда с 12 баллами идет 13-й в общем зачете.

Напомним, 29 января 2025 года состоится финальный матч основного этапа Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и донецким «Шахтером».

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Нури Шахин Боруссия Дортмунд чемпионат Германии по футболу Бундеслига Лига чемпионов Шахтер Донецк Боруссия Д - Шахтер отставка
Дмитро Вус Источник: ФК Боруссия Дортмунд
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Комментарии 5
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Очень хорошая новость 🤣
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Микола Унгурян
рішення зрозуміле і очікуване, але навряд чи це допоможе ШД.
Зазвичай після звільнення серед сезону тренера, команда декілька матчів видає яскравих та виграшних
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