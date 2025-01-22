ОФИЦИАЛЬНО. Будущий соперник Шахтера в ЛЧ уволил главного тренера
Нури Шахин покинул пост коуча дортмундской «Боруссии»
Дортмундская «Боруссия» официально объявила об увольнении главного тренера первой команды клуба Нури Шахина.
Отмечается, что такое решение было принято сразу после поражения в матче 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов от «Болоньи» (1:2).
На данный момент «шмели» идут на 10-м месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 25 очков в 18 матчах чемпионата. В Лиге чемпионов команда с 12 баллами идет 13-й в общем зачете.
Напомним, 29 января 2025 года состоится финальный матч основного этапа Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и донецким «Шахтером».
Borussia Dortmund und Nuri Sahin gehen ab sofort getrennte Wege.— Borussia Dortmund (@BVB) January 22, 2025
Der BVB hat seinen Cheftrainer nach der enttäuschenden 1:2-Niederlage in der UEFA Champions League am Dienstagabend beim FC Bologna freigestellt.
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