«Без Сикана...» Бывший игрок Шахтера – о матче против Бреста

Бывший игрок «Шахтера» Сергей Ященко эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от сегодняшнего противостояния в групповом раунде Лиги чемпионов между «Шахтером» и французским «Брестом»:

«Я всегда придерживался точки зрения, что игра на игру не приходится. Поэтому разгромное поражение «горняков» в предыдущем туре от «Баварии» это уже история и, убежден, что из той неудачи были сделаны правильные выводы.

Конечно, последняя новость из расположения «Шахтера» о переходе одного из ведущих игроков – Даниила Сикана в турецкий «Трабзонсор» многих удивила. Все же, «горняки» еще сохраняют шансы пройти дальше в текущей Лиге чемпионов, через месяц – новые испытания в чемпионате УПЛ, где надо ликвидировать отставание. Все же, думаю, что у клубного руководства, тренерского штаба есть какие-то запасные варианты, как минимизировать потерю Сикана. Возможно, надеются, что, наконец, начнет оправдывать надежды Траоре, хотя не исключено, что есть какие-то наработки на трансферном рынке. Подождём.

В конце концов, и без Сикана состав у «Шахтера» – боеспособный. Разве что может сказаться, что в активе французской команды больше официальных матчей, но я склоняюсь к тому, что «горняки» победят с минимальным счетом».

Ранее «Шахтер» провел предматчевую тренировку перед игрой против «Бреста».