«Новый Кроос». Перес и Анчелотти в восторге от испанского полузащитника
Главный тренер и президент клуба довольны Дани Себальосом
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес и главный тренер команды Карло Анчелотти довольны игрой полузащитника Дани Себальоса в этом сезоне, сообщает Defensa Central.
По информации источника, президент «сливочных» после матч с «Лас-Пальмасом» спустился в раздевалку команды и сказал Анчелотти о том, что у них уже есть «новый Кроос», намекнув на Дани Себальоса. Что касается позиции итальянца, то он и сам доволен Дани: теперь испанец будет начинать большинство матчей с первых минут.
Ранее сообщалось о том, что полузащитник мадридского «Реала» прокомментировал отрыв от «Барселоны».
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