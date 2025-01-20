«Новый Кроос». Перес и Анчелотти в восторге от испанского полузащитника

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес и главный тренер команды Карло Анчелотти довольны игрой полузащитника Дани Себальоса в этом сезоне, сообщает Defensa Central.

По информации источника, президент «сливочных» после матч с «Лас-Пальмасом» спустился в раздевалку команды и сказал Анчелотти о том, что у них уже есть «новый Кроос», намекнув на Дани Себальоса. Что касается позиции итальянца, то он и сам доволен Дани: теперь испанец будет начинать большинство матчей с первых минут.

Ранее сообщалось о том, что полузащитник мадридского «Реала» прокомментировал отрыв от «Барселоны».