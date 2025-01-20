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  4. «Новый Кроос». Перес и Анчелотти в восторге от испанского полузащитника
Испания
20 января 2025, 12:34 | Обновлено 20 января 2025, 12:47
1772
1

«Новый Кроос». Перес и Анчелотти в восторге от испанского полузащитника

Главный тренер и президент клуба довольны Дани Себальосом

20 января 2025, 12:34 | Обновлено 20 января 2025, 12:47
1772
1
«Новый Кроос». Перес и Анчелотти в восторге от испанского полузащитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес и главный тренер команды Карло Анчелотти довольны игрой полузащитника Дани Себальоса в этом сезоне, сообщает Defensa Central.

По информации источника, президент «сливочных» после матч с «Лас-Пальмасом» спустился в раздевалку команды и сказал Анчелотти о том, что у них уже есть «новый Кроос», намекнув на Дани Себальоса. Что касается позиции итальянца, то он и сам доволен Дани: теперь испанец будет начинать большинство матчей с первых минут.

Ранее сообщалось о том, что полузащитник мадридского «Реала» прокомментировал отрыв от «Барселоны».

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Дани Себальос Реал Мадрид Карло Анчелотти Флорентино Перес Лас-Пальмас Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Данііл Киріяка Источник: DefensaCentral
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