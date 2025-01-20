«Не всегда приносит результат». Полузащитник Реала – про Барселону

Испанский полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос после матча 20-го тура Ла Лиги с «Лас Пальмас» прокомментировал отрыв в 9 очков от «Барселоны»:

«Барселона? В конце концов, красивая игра не всегда приносит результат, главное – победа, и если ты можешь сделать это наилучшим образом, тем лучше».

Мадридский «Реал» идет на первом месте чемпионата Испании, имея в своем активе 46 очков.

Ранее сообщалось о том, что полузащитник мадридского «Реала» жестко ответил на критику от Симеоне.