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  4. «Не всегда приносит результат». Полузащитник Реала – про Барселону
Испания
20 января 2025, 11:57 |
189
0

«Не всегда приносит результат». Полузащитник Реала – про Барселону

Дани Себальос дал комментарий после матча с «Лас-Пальмас»

20 января 2025, 11:57 |
189
0
«Не всегда приносит результат». Полузащитник Реала – про Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Себальос

Испанский полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос после матча 20-го тура Ла Лиги с «Лас Пальмас» прокомментировал отрыв в 9 очков от «Барселоны»:

«Барселона? В конце концов, красивая игра не всегда приносит результат, главное – победа, и если ты можешь сделать это наилучшим образом, тем лучше».

Мадридский «Реал» идет на первом месте чемпионата Испании, имея в своем активе 46 очков.

Ранее сообщалось о том, что полузащитник мадридского «Реала» жестко ответил на критику от Симеоне.

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Дани Себальос Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Лас-Пальмас
Данііл Киріяка Источник: Madrid Universal
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