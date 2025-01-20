Испания20 января 2025, 11:57 |
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«Не всегда приносит результат». Полузащитник Реала – про Барселону
Дани Себальос дал комментарий после матча с «Лас-Пальмас»
20 января 2025, 11:57 |
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Испанский полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос после матча 20-го тура Ла Лиги с «Лас Пальмас» прокомментировал отрыв в 9 очков от «Барселоны»:
«Барселона? В конце концов, красивая игра не всегда приносит результат, главное – победа, и если ты можешь сделать это наилучшим образом, тем лучше».
Мадридский «Реал» идет на первом месте чемпионата Испании, имея в своем активе 46 очков.
Ранее сообщалось о том, что полузащитник мадридского «Реала» жестко ответил на критику от Симеоне.
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