«Не может забыть». Полузащитник Реала жестко ответил на критику от Симеоне
Дани Себальос напомнил о двух выигранных «Реалом» финалах ЛЧ
Испанский полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос после матча 20-го тура Ла Лиги с «Лас-Пальмас» ответил на критику судейских решений в матче его команды с «Сельтой» в кубке Испании от аргентинского коуча мадридского «Атлетико» Диего Симеоне:
«Судья провел отличный матч и не оказал влияния на игру. Эль Чоло (прим. – Диего Симеоне) еще не может забыть два финала Лиги чемпионов, которые он проиграл Реалу».
«Атлетико» под управлением Симеоне дважды играл в финале Лиги чемпионов и оба раза уступил мадридскому «Реалу».
В матче кубка с «Сельтой» «сливочные» победили со счетом 5:2.
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