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Испания
20 января 2025, 09:01 | Обновлено 20 января 2025, 09:04
330
0

«Не может забыть». Полузащитник Реала жестко ответил на критику от Симеоне

Дани Себальос напомнил о двух выигранных «Реалом» финалах ЛЧ

20 января 2025, 09:01 | Обновлено 20 января 2025, 09:04
330
0
«Не может забыть». Полузащитник Реала жестко ответил на критику от Симеоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Себальос

Испанский полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос после матча 20-го тура Ла Лиги с «Лас-Пальмас» ответил на критику судейских решений в матче его команды с «Сельтой» в кубке Испании от аргентинского коуча мадридского «Атлетико» Диего Симеоне:

«Судья провел отличный матч и не оказал влияния на игру. Эль Чоло (прим. – Диего Симеоне) еще не может забыть два финала Лиги чемпионов, которые он проиграл Реалу».

«Атлетико» под управлением Симеоне дважды играл в финале Лиги чемпионов и оба раза уступил мадридскому «Реалу».

В матче кубка с «Сельтой» «сливочные» победили со счетом 5:2.

Ранее сообщалось о том, что Карло Анчелотти назвал лучшего центрального нападающего в мире.

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Данііл Киріяка Источник: ФК Реал Мадрид
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