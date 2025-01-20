Не Холанд. Анчелотти назвал лучшего центрального нападающего в мире

Итальянский тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти назвал французского форварда «сливочных» Килиана Мбаппе лучшим центральным нападающим мира:

«Он (прим. – Мбаппе) – лучший центральный нападающий в мире».

«Мы можем играть с ним и на фланге, но лучшего 9-го номера в мире, чем Мбаппе, нет».

В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел 29 матчей н клубном уровне, забил 17 голов и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что Карло Анчелотти назвал пять лучших игроков, которых он тренировал.