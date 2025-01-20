Испания20 января 2025, 08:32 |
1388
0
Не Холанд. Анчелотти назвал лучшего центрального нападающего в мире
Карло Анчелотти предсказуемо выделил Килиана Мбаппе
20 января 2025, 08:32 |
1388
0
Итальянский тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти назвал французского форварда «сливочных» Килиана Мбаппе лучшим центральным нападающим мира:
«Он (прим. – Мбаппе) – лучший центральный нападающий в мире».
«Мы можем играть с ним и на фланге, но лучшего 9-го номера в мире, чем Мбаппе, нет».
В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел 29 матчей н клубном уровне, забил 17 голов и отдал 3 ассиста.
Ранее сообщалось о том, что Карло Анчелотти назвал пять лучших игроков, которых он тренировал.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 января 2025, 13:02 0
Вашему вниманию подборка главных спортивных новостей
Футбол | 20 января 2025, 09:17 0
Уругвайский форвард подписал контракт с украинским клубом
Футбол | 20.01.2025, 08:03
Теннис | 20.01.2025, 05:02
Футбол | 19.01.2025, 21:34
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.01.2025, 20:08 10
20.01.2025, 07:48 3
19.01.2025, 07:41 26
Футбол
18.01.2025, 21:13
18.01.2025, 22:53 2
18.01.2025, 08:39 3
19.01.2025, 07:00 34