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  4. Не Холанд. Анчелотти назвал лучшего центрального нападающего в мире
Испания
20 января 2025, 08:32 |
1388
0

Не Холанд. Анчелотти назвал лучшего центрального нападающего в мире

Карло Анчелотти предсказуемо выделил Килиана Мбаппе

20 января 2025, 08:32 |
1388
0
Не Холанд. Анчелотти назвал лучшего центрального нападающего в мире
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Килиан Мбаппе

Итальянский тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти назвал французского форварда «сливочных» Килиана Мбаппе лучшим центральным нападающим мира:

«Он (прим. – Мбаппе) – лучший центральный нападающий в мире».

«Мы можем играть с ним и на фланге, но лучшего 9-го номера в мире, чем Мбаппе, нет».

В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел 29 матчей н клубном уровне, забил 17 голов и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что Карло Анчелотти назвал пять лучших игроков, которых он тренировал.

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Карло Анчелотти Килиан Мбаппе Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
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