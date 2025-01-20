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20 января 2025, 01:35 | Обновлено 20 января 2025, 01:43
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0

Анчелотти назвал пять лучших игроков, которых тренировал. Есть ли Шевченко?

Карло отметил только игроков атакующей линии

20 января 2025, 01:35 | Обновлено 20 января 2025, 01:43
135
0
Анчелотти назвал пять лучших игроков, которых тренировал. Есть ли Шевченко?
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Самый титулованный тренер в истории Лиги чемпионов Карло Анчелотти, который сейчас возглавляет «Реал», назвал пятерку лучших игроков, которых ему довелось тренировать.

«Лучшие футболисты, которых я тренировал? Я назову Роналдо Назарио, Криштиану Роналду, Златана Ибрагимовича, Карима Бензема и Винисиуса Жуниора», – сказал Анчелотти.

Легендарного украинского футболиста Андрея Шевченко, с которым Анчелотти долгое время работал в «Милане», итальянец не упомянул.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти объяснил, почему фанаты «сливочных» на Бернабеу начали освистывать команду в матче против «Сельты» в Кубке Испании.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по баскетболу Роналдо Златан Ибрагимович Карим Бензема Винисиус Жуниор Криштиану Роналду
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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