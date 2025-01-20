Анчелотти назвал пять лучших игроков, которых тренировал. Есть ли Шевченко?
Карло отметил только игроков атакующей линии
Самый титулованный тренер в истории Лиги чемпионов Карло Анчелотти, который сейчас возглавляет «Реал», назвал пятерку лучших игроков, которых ему довелось тренировать.
«Лучшие футболисты, которых я тренировал? Я назову Роналдо Назарио, Криштиану Роналду, Златана Ибрагимовича, Карима Бензема и Винисиуса Жуниора», – сказал Анчелотти.
Легендарного украинского футболиста Андрея Шевченко, с которым Анчелотти долгое время работал в «Милане», итальянец не упомянул.
Ранее главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти объяснил, почему фанаты «сливочных» на Бернабеу начали освистывать команду в матче против «Сельты» в Кубке Испании.
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