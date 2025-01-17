Анчелотти объяснил свист фанатов на Бернабеу в матче Реала с Сельтой

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти объяснил, почему фанаты «сливочных» на Бернабеу начали освистывать команду в матче против «Сельты» в Кубке Испании (5:2).

«Сегодня вечером Бернабеу свистел, чтобы разбудить нас, и когда игра начала осложняться, болельщики подталкивали нас. Когда Бернабеу подталкивает нас, для нас это что-то особенное», – сказал Анчелотти.

В 1/4 финала вышли: Реал, Барселона, Атлетико Мадрид, Валенсия, Реал Сосьедад, Осасуна, Леганес, Хетафе.

Ранее стала известна оценка Андрея Лунина за матч против «Сельты».