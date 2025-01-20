Динамо работает на трансферном рынке как по учебнику. Не хватает топ-продаж

Представьте, что вы – главный тренер или президент футбольного клуба. У вас есть игроки, которые откровенно не тянут тот уровень, к которому вы стремитесь добраться, проводят менее десяти матчей за сезон в чемпионате и при этом получают более чем пристойную, по сравнению с другими исполнителями в коллективе, заработную плату. Что вы сделаете с этими футболистами? Ответ, пожалуй, очевиден: постараетесь продать или, если не получится, отпустите восвояси.

Рассмотрим другую ситуацию. Вам, как президенту или главному тренеру футбольного клуба, знакомый агент предлагает абсолютно неизученного вашей селекционной службой футболиста. Предлагает свободным агентом, но просит сразу подписать с игроком долгосрочный контракт – мол, поверьте мне, он многого стоит, еще себя покажет и все такое. Что вы сделаете, если руководствоваться чисто профессиональными мотивами? Ответ также более чем очевиден: в лучшем случае – возьмете такого игрока на просмотр или поручите селекционерам выдать по нему самый детальный отчет, после чего и будете принимать решение о целесообразности подписания.

Так вот, в «Динамо» в последние годы подобного рода очевидность в принятии кадровых решений не работала абсолютно. Именно по этой причине в команде годами сидели футболисты, от которых толку было чуть, а вместо реального усиления подписывались те, кто был доступен и кого сопровождали хорошие агентские характеристики.

Переходя на персоналии, речь о таких игроках, как Александр Андриевский, Владимир Шепелев, которых даже самые преданные почитатели «бело-синих» давным-давно хотели бы видеть где-то за пределами «Динамо», а также таких «подарков от агентов» как Бенито или Самба Диалло – им раздавалось множество авансов, оправдать которые ни один из африканцев до сих пор не способен.

И вот в сезоне-2024/25 с «Динамо» начали происходить невероятные метаморфозы. Клуб провел практически идеальное летнее трансферное окно, когда крайне эффективно поработал на рынке. Причем в стане «бело-синих» резонно решили не рисковать, а довериться тем, кого они имели возможность изучить «вдоль и поперек» – игрокам из родной УПЛ. Благодаря этому «Динамо» удалось провести грамотное точечное усиление: в «Днепре-1» были куплены Александр Пихаленок и Валентин Рубчинский, в «Заре» – Эдуардо Герреро, в «Черноморце» – Максим Брагару. За этих четверых исполнителей было отдано отнюдь немало – около 6,5 миллионов евро, но в целом пока никто из них откровенно не разочаровывает и каждый производит впечатление игрока, который может существенно помочь как в текущем, так и в последующих сезонах.

Что важно: «Динамо» не пошло на подписание футболистов, которые были изучены недостаточно хорошо. Как бы не нахваливал колумбийского центрбека Брайана Себальоса нынешний скаут «бело-синих» Евгений Хачериди, а клубное руководство сумело согласовать с бразильской «Форталезой» максимально правильный и выгодный вариант перехода – аренда с опцией выкупа. В итоге Себальос провел в столице Украины менее полугода, запомнился только эпопеей с ростом, которая более месяца активно мусолилась в различных СМИ, а также провел четыре официальных поединка, после чего был отправлен обратно в «Форталезу», где, впрочем, надолго опять не задержался.

Имея горький опыт подписания легионеров, которые впоследствии и близко не раскрывали лучшие свои качества в Киеве (в памяти еще свежи истории с Жерсоном Родригесом, Джастином Лонвейком, Кахимом Пэррисом, Решатом Рамадани, Франом Солем, Эриком Рамиресом и многими другими), в «Динамо» в текущем сезоне, очевидно, решили изменить подход к работе на трансферном рынке. Похоже, что клуб старается подписывать только тех исполнителей, в которых максимально уверен, чтобы минимизировать кадровые ошибки до уровня математической погрешности, не более.

ФК Динамо. Александр Шовковский и Име Окон

Неудивительно, что после всех негативных «кейсов» в Киеве крайне осторожно отнеслись к возможности подписания украинца Богдана Слюбика из «Руха» и южноафриканца Име Окона из тамошнего «Суперспорт Юнайтед». Первый оказался доступен на рынке по причине непонятного будущего львовского клуба, который вроде как должен то ли объединиться, то ли слиться, то ли просто отдать всех лучших своих игроков «Карпатам». Второго горячо рекомендовал бывший опорный полузащитник «Динамо» Айила Юссуф.

Другой вопрос, что Слюбик пропустил большую часть в летне-осенней части сезона из-за травмы, из-за чего у «Динамо» возникли резонные сомнения относительно его формы и способности быть полезным в формате «здесь и сейчас», что важно, когда за футболиста пришлось бы платить немалые, как по меркам УПЛ, отступные. А по поводу Окона одних только рекомендаций Юссуфа, что также логично, боссам «Динамо» показалось недостаточно, и в клубе решили самостоятельно посмотреть, на что способен этот исполнитель.

В итоге «Динамо» опять удалось не горячиться и сделать все максимально грамотно: взять Слюбика и Окона на просмотр. И там стало понятно, что пока ни один, ни второй у Шовковского основными стать не способны. По этой причине Богдан возвращается в «Рух», а Име еще какое-то время проведет с «бело-синими» на сборах в Турции, после чего по нему также примут окончательное решение, которое, скорее всего, не станет для футболиста позитивным.

Также в текущее трансферное окно «Динамо» наконец-то рассталось с Андриевским и Шепелевым, которые в последнее время откровенно прозябали в резерве. Первый сыграл только 297 минут в рамках 7 поединков в УПЛ-2024/25, а второй в нынешнем сезоне в чемпионате на поле не появлялся вовсе. Логично, что боссы «бело-синих» пошли на досрочное расторжение контрактов как с Андриевским, так и с Шепелевым, пристойно разгрузив зарплатную ведомость.

Благодаря качественной работе с кадрами в текущем сезоне у «Динамо» прямо сейчас практически нет никого, кого бы можно было отнести к категории «балласта» – игроков, на которых не делается серьезная ставка и которые продолжают находится в команде только потому, что у них есть контракт с клубом, а других вариантов развития карьеры найти им не удалось. Хотя недавно вернулся из аренды в «Заре» Бенито, но это частный случай и «наследие» недальновидных решений прошлого…

Конечно, чрезмерно расхваливать «Динамо» еще все-таки рано. Однако нельзя и не отмечать очевидное: в этом сезоне киевляне работают на рынке практически как по учебнику – берут тех, кто востребован и нужен, избавляются от тех, на кого уже не рассчитывают и не стесняются договариваться о просмотрах тех, кого можно подписать, но в ком нет полной уверенности. Да, ближайшим летом перед «бело-синими» снова возникнет немало вызовов, ведь нужно будет решать вопросы по Сироте, Лонвейку, Яцыку, Булеце, Рамиресу, Рамадани, Диалло, Супряге, Царенко… Футболистов на контракте у «Динамо», на самом деле, «прицеп и маленькая тележка», и большая часть из них, говоря откровенно, играют роль таких себе «андриевских» или «шепелевых», уж пусть простят эти игроки автору такое сравнение.

Но если с подписанием непроверенных игроков, равно как и с умением «расхламиться» у «Динамо» наметился очевидный прогресс, то вот чего все еще очень не хватает киевлянам, чтобы их трансферную работу можно было называть очень успешной, так это топовых продаж за хорошие деньги. В последний раз действительно хорошие деньги за своего игрока «Динамо» получало вот уже два года назад – в январе 2023-го, когда выручило почти 23 миллиона евро за продажу Ильи Забарного в «Борнмут».

Трудно такое даже представить, но если доверять данным портала Transfermarkt, то «Динамо» за всю свою историю продало в другие клубы только 21 футболиста за сумму 5 или более миллионов евро. И это при том, что на пике своей карьеры, по прикидкам все того же Transfermarkt, Шепелев, с которым сейчас попрощались бесплатно, оценивался в 4 миллиона евро, а если немного поторговаться, то продать его вполне можно было хотя бы за 5.

Иными словами, «Динамо», как и «Шахтер», никак не избавится от комплекса «золотой клетки». Клубное руководство чересчур переоценивает своих игроков, не желая продавать их по рыночным ценам, искать новых талантов и, устроив своего рода конвейер, стараться зарабатывать для клуба хорошие деньги, которые можно затем реинвестировать не только в новичков, но и в улучшение молодежной академии, базы для первой команды, инфраструктуры стадиона и т.п. То, что давно научились делать в «Порту», «Бенфике», загребском «Динамо» и многих других клубах Европы пора взять на вооружение и лучшим представителям УПЛ. Иначе, учитывая нынешние реалии, украинский футбол будет только падать, падать и падать вниз, как по таблице коэффициентов УЕФА, так и по объективному уровню…

Впрочем, и здесь ситуация для «Динамо» может получить новый импульс уже в текущем сезоне. Несмотря на откровенно провальное выступление «бело-синих» на общем этапе Лиги Европы-2024/25, к некоторым игрокам киевлян еще предметный интерес от весьма платежеспособных клубов. Например, голкипером Георгием Бущаном, по слухам, интересуется саудовский «Аль-Шабаб». Это, конечно, не «Аль-Хиляль», «Аль-Наср» или «Аль-Иттихад», но свои шесть чемпионских титулов в истории эта команда также добывала, плюс не так давно – летом 2023-го – клуб обновил свой трансферный рекорд по входящим трансферам, заплатив французскому «Страсбуру» аж 18 миллионов евро за сенегальского форварда Хабиба Диалло.

Да, кто-то скажет, что без Бущана во второй части сезона «Динамо» будет значительно сложнее, но… Во-первых, Георгию уже 30. Во-вторых, «бело-синие» имеют 10-очковую фору над «Шахтером» в чемпионской гонке (о готовности «Александрии» реально бороться за «золото» пока говорить очень сложно). В-третьих, при провальных выступлениях в еврокубках клубу нужно где-то брать деньги, чтобы в ближайшем будущем не начать «вариться в собственном соку» и оставаться конкурентным. Поэтому выбора у руководства «Динамо», опять же если оценивать ситуацию максимально логично, практически нет – при хороших предложениях нужно рассматривать возможность продажи и Бущана, и Шапаренко, и Ваната, и Бражко. Не всех сразу, естественно, ведь соблюдать баланс нужно уметь так же грамотно, как и торговаться на рынке, не отпугивая потенциальных покупателей неземными «ценниками» в 300 миллионов…