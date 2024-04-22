«Это не шутка». Суркис назвал игрока Динамо, который будет стоить 300 млн
Президент «Динамо» назвал ценник на Шапаренко
Президент «Динамо» Игорь Суркис поделился впечатлениями от игры украинского полузащитника «Динамо» Николая Шапаренко, который помог киевлянам в последнем матче УПЛ обыграть «Полесье» (3:0), забив один из мячей.
– Что касается Шапаренко. Как-то вы оговорились, что его стоимость – 300 млн. Это была шутка какая-то?
– Это была не шутка. Я прочитал, что Судаков стоит 150 млн, поэтому я сказал, что если Шапаренко наберет свои кондиции, то будет стоить 300 млн.
– Сегодня мы увидели шикарный мяч от Шапаренко. Можно ли сказать, что он вышел на свой пик формы?
– Вот еще немного – и будет на пике формы.
В этом сезоне Шапаренко провел за «Динамо» 22 матча, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.
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