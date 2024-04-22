Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это не шутка». Суркис назвал игрока Динамо, который будет стоить 300 млн
Украина. Премьер лига
22 апреля 2024, 10:53 |
2033
17

«Это не шутка». Суркис назвал игрока Динамо, который будет стоить 300 млн

Президент «Динамо» назвал ценник на Шапаренко

22 апреля 2024, 10:53 |
2033
17
«Это не шутка». Суркис назвал игрока Динамо, который будет стоить 300 млн
ФК Динамо. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис поделился впечатлениями от игры украинского полузащитника «Динамо» Николая Шапаренко, который помог киевлянам в последнем матче УПЛ обыграть «Полесье» (3:0), забив один из мячей.

– Что касается Шапаренко. Как-то вы оговорились, что его стоимость – 300 млн. Это была шутка какая-то?

– Это была не шутка. Я прочитал, что Судаков стоит 150 млн, поэтому я сказал, что если Шапаренко наберет свои кондиции, то будет стоить 300 млн.

– Сегодня мы увидели шикарный мяч от Шапаренко. Можно ли сказать, что он вышел на свой пик формы?

– Вот еще немного – и будет на пике формы.

В этом сезоне Шапаренко провел за «Динамо» 22 матча, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

По теме:
Шахтер – Заря. Текстовая трансляция матча
Реал Фарма – Кудровка, Чайка – Скала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Голкипер Динамо Георгий Бущан сыграл 100-й матч в УПЛ
Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Николай Шапаренко Игорь Суркис
Дмитро Олійник Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Испании оценили игру Лунина с Барселоной. За что раскритиковали Андрея?
Футбол | 22 апреля 2024, 09:47 1
В Испании оценили игру Лунина с Барселоной. За что раскритиковали Андрея?
В Испании оценили игру Лунина с Барселоной. За что раскритиковали Андрея?

Украинец пропустил в Эль-Класико два гола

ФОТО. Пересек ли мяч линию ворот Лунина? Обнародован четкий кадр
Футбол | 21 апреля 2024, 23:36 8
ФОТО. Пересек ли мяч линию ворот Лунина? Обнародован четкий кадр
ФОТО. Пересек ли мяч линию ворот Лунина? Обнародован четкий кадр

21 апреля проходит матч 32-го тура Ла Лиги Реал Мадрид – Барселона

Бекхэм пошел судом против голливудского актера. За что просит 8,5 млн?
Футбол | 21.04.2024, 13:45
Бекхэм пошел судом против голливудского актера. За что просит 8,5 млн?
Бекхэм пошел судом против голливудского актера. За что просит 8,5 млн?
Шахтер – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 22.04.2024, 07:00
Шахтер – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФОТО. Миколенко звал врачей. Игрок Эвертона потерял сознание в матче АПЛ
Футбол | 21.04.2024, 18:36
ФОТО. Миколенко звал врачей. Игрок Эвертона потерял сознание в матче АПЛ
ФОТО. Миколенко звал врачей. Игрок Эвертона потерял сознание в матче АПЛ
Комментарии 18
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
samird
Я так розумію, що багацько хто не знає, що таке сарказм. А це ж один з основних показників рівня інтелекту. 
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Bimbа Joe
Игоряша, закусывать надо))))
Ответить
0
potemkin78
он хрустальный. по пол сезона в лазарете проводит
Ответить
0
Показать Скрыть 5 ответов
George1
Він каже про гривню 
Ответить
-1
Вячеслав Федак
Смішно)І Судаков не коштує 150,хоча він стабільніше Шапаренка.
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
nick07
ну якщо в гривнях то можливо)))
Шапаренко звісно непоганий гравець, і інколи він феєрить, але він нестабільний, тому навряд чи за нього дадуть хоч половину того що за Мудрика
Ответить
-1
Показать Скрыть 3 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бернарду Силва прокомментировал неудачный удар с пенальти в ворота Лунина
Бернарду Силва прокомментировал неудачный удар с пенальти в ворота Лунина
21.04.2024, 18:04
Футбол
Марта КОСТЮК: «У Рыбакиной нет водительских прав? У меня есть»
Марта КОСТЮК: «У Рыбакиной нет водительских прав? У меня есть»
20.04.2024, 22:39 8
Теннис
Куртуа отреагировал на возможное продление контракта Лунина с Реалом
Куртуа отреагировал на возможное продление контракта Лунина с Реалом
20.04.2024, 17:50 4
Футбол
Еще один шаг к чемпионству. Реал вырвал победу у Барселоны
Еще один шаг к чемпионству. Реал вырвал победу у Барселоны
22.04.2024, 00:04 21
Футбол
Жирона с голом Довбика обыграла Кадис и впервые в истории вышла в еврокубки
Жирона с голом Довбика обыграла Кадис и впервые в истории вышла в еврокубки
20.04.2024, 23:57 3
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. Украина завершила турнир победой
ЧМ по хоккею U-18. Украина завершила турнир победой
20.04.2024, 16:13 12
Хоккей
Известно, кто хотел подкупить игроков Миная, чтобы они сдали матч с Динамо
Известно, кто хотел подкупить игроков Миная, чтобы они сдали матч с Динамо
20.04.2024, 22:19 35
Футбол
У кого 8.5? Известна оценка Довбика за гол в историческом матче Жироны
У кого 8.5? Известна оценка Довбика за гол в историческом матче Жироны
21.04.2024, 00:37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем