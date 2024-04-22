«Это не шутка». Суркис назвал игрока Динамо, который будет стоить 300 млн

Президент «Динамо» Игорь Суркис поделился впечатлениями от игры украинского полузащитника «Динамо» Николая Шапаренко, который помог киевлянам в последнем матче УПЛ обыграть «Полесье» (3:0), забив один из мячей.

– Что касается Шапаренко. Как-то вы оговорились, что его стоимость – 300 млн. Это была шутка какая-то?

– Это была не шутка. Я прочитал, что Судаков стоит 150 млн, поэтому я сказал, что если Шапаренко наберет свои кондиции, то будет стоить 300 млн.

– Сегодня мы увидели шикарный мяч от Шапаренко. Можно ли сказать, что он вышел на свой пик формы?

– Вот еще немного – и будет на пике формы.

В этом сезоне Шапаренко провел за «Динамо» 22 матча, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.