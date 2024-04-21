Уверенная победа в дождливом Киеве. Динамо разгромило Полесье
Киевляне забили три гола в ворота соперников
В Киеве состоялся поединок 25 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились киевское «Динамо» и житомирское «Полесье».
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 25 тур.
«Динамо» – «Полесье» – 3:0
Голы: Ванат (32), Шапаренко (51), Буяльский (77)
Предупреждения: Буяльский (75) – Кушниренко (38), Кравец (61), Фортюне (69)
Удаление: Кравец (63, вторая желтая карточка)
«Динамо»: Бущан - Вивчаренко, Михавко, Попов, Тымчик (Караваев, 85) - Андриевский, Шапаренко (Шепелев, 85), Буяльский - Кабаев, Ярмоленко (Диалло, 78) - Ванат (Супряга, 78).
«Полесье»: Кудрик - Тейлор (Смоляков, 56), Чоботенко, Кравец, Михайличенко - Кушниренко, Крушинский (Танковский, 69), Мустафаев (Таллес, 46) - Назаренко, Козак (Фортюне, 46) – Луифер (Петряк, 84).
Арбитр: Владимир Новохатний (Черкасская область).
Стадион: «Динамо» имени Валерия Лобановского (Киев).
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Динамо🏆🏆🏆
Молодці!
Все молодцы.
С победой
радует что на матче был тренер сборной, надеюсь у него добавилось аргументов, какая украинская команда должна быть костяком сборной!!!
А бамбаські вболівальники прийшли на омлет ?
было важно показать проделанную работу над ошибками и прогресс команды