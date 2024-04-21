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Динамо Киев
21.04.2024 18:00 – FT 3 : 0
Полесье
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Украина. Премьер лига
21 апреля 2024, 19:52 | Обновлено 21 апреля 2024, 19:57
1210
45

Уверенная победа в дождливом Киеве. Динамо разгромило Полесье

Киевляне забили три гола в ворота соперников

21 апреля 2024, 19:52 | Обновлено 21 апреля 2024, 19:57
1210
45
Уверенная победа в дождливом Киеве. Динамо разгромило Полесье
УПЛ

В Киеве состоялся поединок 25 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились киевское «Динамо» и житомирское «Полесье».

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 25 тур.

«Динамо» – «Полесье» – 3:0

Голы: Ванат (32), Шапаренко (51), Буяльский (77)

Предупреждения: Буяльский (75) – Кушниренко (38), Кравец (61), Фортюне (69)

Удаление: Кравец (63, вторая желтая карточка)

«Динамо»: Бущан - Вивчаренко, Михавко, Попов, Тымчик (Караваев, 85) - Андриевский, Шапаренко (Шепелев, 85), Буяльский - Кабаев, Ярмоленко (Диалло, 78) - Ванат (Супряга, 78).

«Полесье»: Кудрик - Тейлор (Смоляков, 56), Чоботенко, Кравец, Михайличенко - Кушниренко, Крушинский (Танковский, 69), Мустафаев (Таллес, 46) - Назаренко, Козак (Фортюне, 46) – Луифер (Петряк, 84).

Арбитр: Владимир Новохатний (Черкасская область).

Стадион: «Динамо» имени Валерия Лобановского (Киев).

ДИНАМО – ПОЛІССЯ. ТЕКСТОВА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Динамо - Полесье отчеты
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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Комментарии 46
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ALFred
Мої вітання всім вболівальникам Динамо⚽Київ
Динамо🏆🏆🏆
Молодці!
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+11
Показать Скрыть 1 ответ
Fitness.sports
Молодцы, только вперёд и  только Победа! Мои поздравления Динамо и болельщикам киевского клуба! Движемся дальше!
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+10
Умник
Очень уверено.
Все молодцы.
С победой
Ответить
+10
AleksDnipro
Дніпро нині справді слабкий, але сподіваюся відберемо очки у кротів, щоб подразнити їх, да і побачити палаючі пердаки донецьких на цьому сайті — безцінно. Оце буде номер.
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+8
Показать Скрыть 1 ответ
PUMA
Всех болельщиков самого популярного и титулованного клуба Украины с победой !!!
Ответить
+8
VARioR
Цілком впевнена і заслужена перемога Динамо. Гра сподобалась. Трохи попрацювати над помилками і готуватися до вирішальних матчів.
Ответить
+6
Микола Захарченко
Добре , що після важких травм набирають Ярмола , Буя , Шапа . Коли вони на полі то є драйв та осмислена гра . Ванат на рівні , нарешті забив . З перемогою , рухаємося далі ...
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+6
Показать Скрыть 2 ответа
Виктор Войцеховский
Опять тут шлюхтари скулят.  В будку, животные 
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
FunnyCat_____
на данный момент, по игре, Динамо -  лучшая украинская команда!
радует что на матче был тренер сборной, надеюсь у него добавилось аргументов, какая украинская команда должна быть костяком сборной!!!
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+6
serhiy
Вітаю з перемогою !
А бамбаські вболівальники прийшли на омлет ?
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+5
Pavel_i_CO
Всіх киян та вболівальників Динамо з перемогою!! ДНОнєтскіє щури в норах та підвалах))
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+5
Fitness.sports
Интересно а завтра Ребров и Луческу посетят матч Зари, или проигнорят Шактарь
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+3
Показать Скрыть 5 ответов
roman75zpr
Ну вот, не сравнить игру ДК в 1-м круге и сейчас... Сдыхались наконец этого старого нытика (как же долго пришлось терпеть его и читать здесь бред в комментах типа "ну а на кого ж менять?")  и стало постепенно игра улучшаться.. Сейчас - другое дело, и психология сейчас другая у игроков, а это очень важно для игр в сборных
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+2
PUMA
Короче,болелы ФК крысы,учились на массажистов яичек !
Ответить
+2
DK1961
С победой, действительно уверенной! Эх, если бы случеску раньше убрали...
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Микола Унгурян
Сьогодні справді впевнена перемога. Головне щоб цього запалу вистачило до завершення сезону, а вболівальники отримають насолоду якісним та видовищним футболом. 
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0
Gargantua
Луческу на трибунах
было важно показать проделанную работу над ошибками и прогресс команды
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0
ZANREGENT1993
А что в первом круге в Житомире было? С победой!
Ответить
0
AK.228
Дух здоровʼя та міцності в ваші життя… Е мен!! Тачьььь
Ответить
-5
OtsoCity
Хтось гру лайна суркисів (динамо)  дивився, як грало лайно?
Ответить
-6
Показать Скрыть 2 ответа
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