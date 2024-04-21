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21.04.2024 18:00 - : -
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Украина. Премьер лига
21 апреля 2024, 01:40 | Обновлено 21 апреля 2024, 01:45
28
0

Динамо – Полесье. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 25 тура Украинской Премьер-лиги

21 апреля 2024, 01:40 | Обновлено 21 апреля 2024, 01:45
28
0
Динамо – Полесье. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В воскресенье, 21 апреля, состоится поединок 25 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевское «Динамо» и житомирское «Полесье». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало – в 18:00.

Игра первого круга закончилась сенсационной победой «Полесья» со счетом 3:2, причем «динамовцы» играли тогда в большинстве. Но прошло уже много времени, «Полесье» из претендента на чемпионство стало командой, борющейся за попадание в зону еврокубков. «Динамо» же стабилизировало игру и результаты и пытается не отпускать далеко донецкий «Шахтер» в чемпионской гонке, поэтому повторная потеря очков с житомирской командой явно не входит в планы подопечных Шовковского.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Полесье» в украинской версии сайта.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Динамо - Полесье текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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