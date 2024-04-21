Динамо Киев

В воскресенье, 21 апреля, состоится поединок 25 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевское «Динамо» и житомирское «Полесье». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало – в 18:00.

Игра первого круга закончилась сенсационной победой «Полесья» со счетом 3:2, причем «динамовцы» играли тогда в большинстве. Но прошло уже много времени, «Полесье» из претендента на чемпионство стало командой, борющейся за попадание в зону еврокубков. «Динамо» же стабилизировало игру и результаты и пытается не отпускать далеко донецкий «Шахтер» в чемпионской гонке, поэтому повторная потеря очков с житомирской командой явно не входит в планы подопечных Шовковского.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Полесье» в украинской версии сайта.