Динамо Киев

Динамо – Полесье. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 25 тура Украинской Премьер-лиги
В воскресенье, 21 апреля, состоится поединок 25 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевское «Динамо» и житомирское «Полесье». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало – в 18:00.
Игра первого круга закончилась сенсационной победой «Полесья» со счетом 3:2, причем «динамовцы» играли тогда в большинстве. Но прошло уже много времени, «Полесье» из претендента на чемпионство стало командой, борющейся за попадание в зону еврокубков. «Динамо» же стабилизировало игру и результаты и пытается не отпускать далеко донецкий «Шахтер» в чемпионской гонке, поэтому повторная потеря очков с житомирской командой явно не входит в планы подопечных Шовковского.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Полесье» в украинской версии сайта.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В клубном рейтинге УЕФА донецкая команда делит 25–27 места
Марта в двух сетах разобралась с Маркетой Вондроушовой на соревнования в Германии