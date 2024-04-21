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Динамо Киев
21.04.2024 18:00 – FT 3 : 0
Полесье
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Украина. Премьер лига
21 апреля 2024, 20:02 |
2060
0

Динамо – Полесье – 3:0. Киевляне приблизились к Шахтеру. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 25-го тура УПЛ

21 апреля 2024, 20:02 |
2060
0
Динамо – Полесье – 3:0. Киевляне приблизились к Шахтеру. Видео голов, обзор
ФК Динамо Киев

21 апреля состоялся матч 25-го тура УПЛ между командами «Динамо» Киев и «Полесье» Житомир.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского в Киеве. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Сейчас у подопечных Александра Шовковского 54 очка и 2-е место в таблице чемпионата Украины. У лидера «Шахтера» 55 пунктов и на 1 сыгранный тур меньше.

❗️ Видео голов доступны в Telegram

УПЛ 2023/24. 25-й тур. 21 апреля

Динамо Киев – Полесье – 3:0

Голы: Ванат, 32, Шапаренко, 52, Буяльский, 77

ГОЛ! 1:0 Ванат, 32 мин.

ГОЛ! 2:0 Шапаренко, 52 мин.

ГОЛ! 3:0 Буяльский, 77 мин.

Видеозапись матча Динамо – Полесье:

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
63’
Василий Кравец (Полесье) получает красную карточку.
52’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Шапаренко (Динамо Киев).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
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Динамо Киев Полесье Житомир Динамо - Полесье Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор Николай Шапаренко Виталий Буяльский Владислав Ванат
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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