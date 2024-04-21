Динамо – Полесье – 3:0. Киевляне приблизились к Шахтеру. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 25-го тура УПЛ
21 апреля состоялся матч 25-го тура УПЛ между командами «Динамо» Киев и «Полесье» Житомир.
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Поединок прошел на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского в Киеве. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
Сейчас у подопечных Александра Шовковского 54 очка и 2-е место в таблице чемпионата Украины. У лидера «Шахтера» 55 пунктов и на 1 сыгранный тур меньше.
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УПЛ 2023/24. 25-й тур. 21 апреля
Динамо Киев – Полесье – 3:0
Голы: Ванат, 32, Шапаренко, 52, Буяльский, 77
ГОЛ! 1:0 Ванат, 32 мин.
ГОЛ! 2:0 Шапаренко, 52 мин.
ГОЛ! 3:0 Буяльский, 77 мин.
Видеозапись матча Динамо – Полесье:
События матча
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